Какие праздники отмечают в Германии

В разных федеральных землях и регионах Германии насчитывается от 10 до 14 официальных праздничных дней в году. | 21 фотография

Сколько красных дней можно насчитать в календарях жителей Германии? Какие это дни? Ответы на эти вопросы зависят от федеральной земли, в некоторых случаях - от региона или даже города. По всей стране официальными выходными являются девять праздничных дней: Новый год, Великая пятница и Светлый понедельник, День труда, Вознесение Господне, Духов день, День германского единства, Первый день Рождества и Второй день Рождества.

Также есть особые праздники, отмечаемые католиками или протестантами. Они являются выходными в землях или регионах, где исторически преобладает одна из этих основных христианских конфессий. По этим и другим причинам общее количество праздничных дней в Германии на уровне федеральных земель сейчас колеблется от 10 до 12. Больше всего - в Баварии и Баден-Вюртемберге: по 12 дней на земельном уровне, но при этом в некоторых баварских регионах - целых 13. В баварском городе Аугсбурге - вообще 14, но не будем забегать вперед.

В преимущественно католических регионах в календаре насчитывается больше красных дней, чем в протестантских, но ситуация в последние годы постепенно меняется. В 2019 году дополнительный выходной появился, например, в Берлине - 8 марта. В Гессене, где пока отмечают 10 праздников, сейчас обсуждают введение дополнительного выходного дня. В качестве возможных обсуждается 1 декабря, день принятия земельной конституции в 1946 году, или 8 марта - Международный женский день.

Искусство комбинировать праздники, уик-энды и отпуск - народный немецкий спорт. Самые урожайные месяцы - май и декабрь. Заветное слово в таких случаях - "Brückentag", то есть день (Tag) отпуска, который, как мост (Brücke), соединяет праздник(и) и выходные. Кроме того, можно также добавить отпуск к одному из длинных уик-эндов (langes Wochenende), когда праздник отмечается в пятницу или понедельник.

Новый год

Сцена из фильма "Три орешка для Золушки", который давно стал одним из главных новогодних фильмов в Германии Фото: F+G Köhler/WDR/DRA/dpa/picture alliance

Новый год (Neujahr, Neujahrstag) отмечается 1 января и в особых объяснениях не нуждается. Однако уже на примере этого праздника можно продемонстрировать особенности немецкого федерализма. Первый вариант названия (Новый год / Neujahr) официально используется в Баварии и Баден-Вюртемберге, второй (Новогодний день / Neujahrstag) - во всех остальных федеральных землях.

Богоявление

Певцы Вифлеемской звезды в Шварцвальде Фото: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Богоявление (Heilige Drei Könige, Epiphanias) отмечается 6 января. В католицизме этот праздник связан с поклонением волхвов. В Германии их также называют Тремя святыми королями. Является официальным выходным в Баварии, Баден-Вюртемберге и Саксонии-Анхальт. В этот праздник дети в одеждах волхвов ходят по улицам и славят Христа своими песнями - не только в этих трех, но и во всех остальных землях.

Великая пятница

Процессия в Страстную пятницу в Штутгарте Фото: picture-alliance/dpa/M. Murat

Великая пятница (Karfreitag) на Страстной неделе посвящена воспоминанию о крестной смерти Иисуса Христа. Является выходным во всех федеральных землях Германии и относится к числу так называемых тихих праздников (stiller Freitag), в которые запрещены все мероприятия и занятия, нарушающие спокойствие. Запрет начинает действовать в шесть вечера четверга и продолжается до шести утра в субботу.

Светлый понедельник

Конная процессия Георгия Победоносца в баварском Траунштайне в Светлый понедельник Фото: Reuters/M. Dalder

Светлый понедельник (Ostermontag). Пасхальный понедельник также является выходным во всей Германии. В первый день после воскресения Иисус явился ученикам и в течение сорока дней рассказывал им о Царстве Небесном, после чего вознесся на небо. Накануне отмечается Светлое Христово Воскресение (Ostersonntag). Отдельной необходимости объявлять это воскресенье выходным днем нет, но в одной из земель все же это сделали - в Бранденбурге.

Международный женский день

Участница демонстрации по случаю Международного женского дня в Кельне, организованной одним из немецких профосюзов Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Международный женский день (Internationaler Frauentag, Weltfrauentag), отмечаемый 8 марта, в 2019 году стал официальным выходным в Берлине. В 2023 году этому примеру последуют в Мекленбурге - Передней Померании. В других федеральных землях этот день остается рабочим.

1 мая

Праздник весны первого мая в Кельне на фотографии 1910-х годов Фото: Jakob Volk/United Archives/picture alliance

1 мая или День труда (Erster Mai, Tag der Arbeit) является выходным во всей Германии. Профсоюзные и политические организации проводят свои митинги и шествия. Многие немцы встречают начало этого весеннего месяца вечеринками - "Танцами в май" (Tanz in den Mai). Эта традиция является своего рода современным вариантом празднования Вальпургиевой ночи.

Вознесение Господне

День отца в Гарце Фото: Matthias Bein/dpa/picture alliance

Вознесение Господне (Christi Himmelfahrt) отмечается на сороковой день после Пасхи во всех землях и приходится на один из четвергов между 30 апреля и 3 июня. Однако на фотографии - не церковное шествие, а немецкие мужчины, которые вне зависимости от религиозной принадлежности празднуют в этот выходной свой День отца (Vatertag). Непременный атрибут таких совместных прогулок - тележка, груженная пивом и провиантом.

Духов день

Изображение в храме Святого Лаврентия в Нюрнберге Фото: picture-alliance/dpa

Духов день (Pfingstmontag) - второй день Пятидесятницы (Pfingsten), приходящийся на понедельник. Является выходным во всех землях Германии. Напоминает о сошествии Святого Духа на апостолов. Отметим, что православные церкви отмечают в это время День Святой Троицы, который западные церкви в свою очередь празднуют неделей позже, но выходным в Германии он не является.

Праздник Тела и Крови Христовых

Ковер из цветов для праздничного шествия в Шварцвальде Фото: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Праздник Тела и Крови Христовых (Fronleichnam) отмечается католической церковью в один из четвергов мая или июня на одиннадцатый день после Пятидесятницы. Является официальным выходным днем в Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Северном Рейне - Вестфалии, Рейнланд-Пфальце, Сааре, а также отдельных регионах Саксонии и Тюрингии, в которых среди населения преобладают католики.

Аугсбургский день мира

Заключение Вестфальского мира в Мюнстере в 1648 году на картине Герарда Терборха (Gerard ter Borch, 1617-1681) Фото: picture-alliance/akg-images

Аугсбургский день мира (Augsburger Hohes Friedensfest) - особый городской праздник. В 1555 году в Аугсбурге был заключен религиозный мир между католиками и протестантами Священной Римской империи. Позже во время Тридцатилетней войны 8 августа 1629 года католический император запретил протестантам города исповедовать их веру. После завершения Тридцатилетний войны они решили вспоминать этот день, который стал в Аугсбурге официальным выходным - Аугсбургским днем мира.

Вознесение Богоматери

Торжественное шествие в баварской общине Кохель-ам-Зе Фото: picture-alliance/dpa/A. Gebert

Вознесение Богоматери (Mariä Himmelfahrt) отмечается 15 августа и является официальным праздником в федеральной земле Саар, а также в большинстве регионов Баварии - за исключением около 350 общин, в которых нет католического большинства. В этот день в Германии традиционно проходят церемонии освящения трав и цветов.

День детей

Отпечатки детских рук на плакате по случаю нового официального праздника в Тюрингии Фото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

В мире есть разные дни, посвященный детям, защите детей и правам детей. В Германии и Австрии Международный день детей (Weltkindertag) отмечается 20 сентября, но официальным выходным этот день не является, за исключением немецкой федеральной земли Тюрингия, где он был объявлен выходным в 2019 году, после чего количество красных дней календаря увеличилось здесь до 11.

День германского единства

Ганс-Дитрих Геншер, Ханнелоре Коль, Гельмут Коль и Рихард фон Вайцзеккер на трибуне около Рейхстага в Берлине в исторический день - 3 октября 1990 года Фото: picture-alliance/dpa

День германского единства (Tag der Deutschen Einheit) отмечается 3 октября. В этот день в 1990 году вступил в силу Договор об объединении Германии. Является единственным официальным праздничным днем, закрепленным на федеральном уровне. Однако, хотя в этом нет необходимости, почти все немецкие земли также внесли эту дату в список своих земельных праздников.

День Реформации

Памятник Мартину Лютеру в Виттенберге Фото: picture-alliance/dpa/H. Schmidt

День Реформации (Reformationstag). 31 октября 1517 года Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге 95 тезисов, положивших начало Реформации в Европе. Этот день отмечают в Бранденбурге, Мекленбурге-Передней Померании, Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, большинство населения которых составляют протестанты. В 2017 году по случаю 500-летия Реформации этот день был выходным по всей Германии.

День всех святых

Смерть с косой - памятник на кладбище Мелатен в Кельне Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

День всех святых (Allerheiligen), отмечаемый 1 ноября, является официальным выходным в Баден-Вюртемберге, Баварии, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Сааре, где он входит в число так называемых тихих праздников. 2 ноября за ним следует День всех усопших верных, в который католики вспоминают покойных родственников и посещают кладбища. В канун Дня всех святых в Германии также широко и неформально отмечают хэллоуин, как и во многих других странах мира.

День покаяния и молитвы

Церковная служба в День покаяния и молитвы во Фрауэнкирхе в столице Саксонии Дрездене Фото: Jan Woitas/dpa/picture alliance

День покаяния и молитвы (Buß- und Bettag) отмечается протестантами в ноябре - в среду за 11 дней до первого рождественского Адвента, но праздником остается только в Саксонии. Дни покаяния и молитвы объявляли в связи с опасностями и бедствиями. Со временем их оказалось нескольких десятков. В 1893 году власти Пруссии ввели единый такой день. В ФРГ до 1995 года он был выходным, однако его отменили, чтобы частично компенсировать дополнительную нагрузку на работодателей в связи с введением обязательной социальной страховки по уходу за больными.

Первый день Рождества

Рождественский резной подсвечник Фото: picture-alliance/dpa/H. Hollemann

Первый день Рождества (Erster Weihnachtstag) - 25 декабря. Рождество Христово - один из главных христианских праздников. Отмечать его в Германии начинают уже накануне, в Сочельник (Heiliger Abend), но 24 декабря не является официальным выходным, однако многие берут в этот день отпуск. Кроме того, магазины и предприятия сферы обслуживания накануне Рождества работают по сокращенному графику.

Второй день Рождества

Рождественский Берлин Фото: picture-alliance/dpa/l. Schulze

Второй день Рождества (Zweiter Weihnachtstag) - 26 декабря. Второй день Рождества многие немцы проводят, отдыхая от праздничных застолий, посещая родственников и совершая прогулки. До Нового года, если есть возможность, предпочитают не работать - брать отпуск.

P.S.

Участники карнавального шествия в Кельне Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopress/picture alliance

А как же знаменитый карнавал? Почему его нет в списке, ведь главные карнавальные шествия проходят в понедельник? "Бешеный понедельник" (Rosenmontag) нигде в Германии не является праздничным днем. Однако в городах и регионах, где его отмечают, например, в Рейнской области, работодатели добровольно дают выходной своим сотрудникам, даже не пытаясь сопротивляться карнавальной стихии и традициям.