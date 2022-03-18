 ″Я знаю, что мое присутствие утомительно″. Как находят родину в Германии? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.03.2022

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Культура и стиль жизни

"Я знаю, что мое присутствие утомительно". Как находят родину в Германии?

Что значит слово "родина" для тех, кто живет в Германии? И могут ли здесь стать "своими" люди, приехавшие из других стран? Выставка в Музее современной истории Германии заставляет задуматься.

Экспонат выставки

"Есть только одна родина" - экспонат выставки

Что понимают под словом "родина" в Германии? В стране с ярко выраженными региональными различиями, преодолевшей один из самых мрачных периодов в истории, имеющей большой процент населения с миграционными корнями, пережившей раздел и воссоединение и в последние годы принимающей значительное количество беженцев, это понятие приобрело множество граней. Объединить их в одно целое попытались организаторы выставки "Родина: поиск", которая проходит в Музее современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне. 

Главные составляющие родины для немцев, как показывают исследования, - локальная и региональная идентичность. "Родина - это что-то позитивное, что-то, что способствует сплоченности и делает возможным совместное будущее", - заявил в 2020 году президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), высказав мнение, что слово "Heimat", "родина", которое для многих жителей страны имеет, скорее, негативную коннотацию, сегодня переживает возрождение.

Ключи от дома, которого больше нет

Люди пытаются сохранить родину, оставить напоминание о ней или воспроизвести их в другом месте. Жительница польской Силезии Мета Шивек (Meta Schiwek), ставшая изгнанницей, взяла с собой ключи от дома, когда в 1945 году бежала от Красной Армии. Она хранила их до конца жизни, надеясь вернуться на родину.

Житель земли Северный Рейн - Вестфалия еврей Лео Закс во время Второй мировой попал в концентрационный лагерь смерти Освенцим. Его жену и двоих сыновей убили национал-социалисты. После освобождения Закс вернулся в родной город Кельн и стал активно участвовать в жизни еврейской общины. Всю жизнь Лео берег чемодан, о содержимом которого никто не знал - даже его вторая супруга. Спустя годы после смерти Закса она обнаружила в этом чемодане форму мужа из концентрационного лагеря и одежду его первой жены.

Чемодан Лео Закса стал одним из экспонатов выставки в Доме истории в Бонне

Чемодан Лео Закса стал одним из экспонатов выставки

"Я потерял все, что мне было мило и дорого", - написал бывший узник Освенцима Вилли Кесслер (Willi Kessler) на одном из своих плакатов о концлагере. Он тоже потерял там семью. Эту трагедию и психологическую травму от убийств Кесслер переживал до конца жизни, перерабатывая свои чувства в коллажах из документов и газет.

Энергетическая политика и стихия: как теряют родные места

"Слово "родина" переводит большую немецкую историю в истории маленьких людей", - писала в 1984 году газета Die Zeit. В том же году журнал Der Spiegel вышел с заголовком на обложке "Тоска по родине". Причиной внимания немецких СМИ к понятию "родина" тогда стал сериал "Родной край: хроники Германии" режиссера Эдгара Райца (Edgar Reitz). Кинолента повествует об истории жителей одного из селений горного массива Хунсрюк на западе Германии и отражает развитие страны в XX веке.

Начиная с 1970-х годов, жители восточной и западной Германии десятилетиями борются за свои родные места в связи с добычей бурого угля. В результате энергетической политики ГДР оказались уничтожены сотни поселений. Деревни продолжают исчезать и в наши дни. Сорбы - этническая группа в регионе Лаузиц - с полным исчезновением их родовых мест рискуют потерять язык и культуру. Активистка Эдит Пенк (Edith Penk) в знак протеста многие годы выходит на демонстрации исключительно в сорбском национальном костюме.

Вино, сохранившееся после наводнения в Германии в 2021 года

Вино, сохранившееся после наводнения в Германии в 2021 года

Покрытые грязью бутылки винаиз винодельческого региона в долине реки Ар, - еще один экспонат, связанный с потерей родины. Наводнение, случившееся в Германиилетом 2021 года, уничтожило целые деревни и разрушило винодельческие хозяйства.

Родина людей с миграционным прошлым 

Для тех, кто переезжает в Германию, понятие "родина" обретает новый смысл. Итальянец Лоренцо Аннезе приехал в страну в 1958 году в качестве гастарбайтера. В 1961-1993 годах он работал на заводе "Фольксваген" в Вольфсбурге и стал первым иностранным членом совета представителей рабочих. О родине ему напоминал привезенный из дома чайник для приготовления эспрессо - подарок от друга с Сицилии. В те годы этот напиток был для Германии экзотическим.

Сейчас в ФРГ, согласно официальным данным, проживает 21,2 миллиона человек с миграционным прошлым, то есть примерно 26 процентов населения. Люди приезжают сюда на работу или прибывают в статусе беженцев. Что они берут с собой? Беженка из Ирака, оказавшаяся в Германии в 14 лет, например, привезла кеды, которые она носила вместе со школьной формой. Сейчас они напоминают ей о потерянной родине, опасном бегстве и сложном прибытии в незнакомую страну. Вместе с обувью девушка положила в чемодан ключи от дома и патроны - как напоминание о войне.

Одна из самых серьезных проблем, с которой сталкиваются приезжие, - расизм. Его жертвой стал афганец немецкого происхождения Саид Несар Хашеми, родившийся в городе Ханау. Он погиб в феврале 2020 года в результате теракта, который в Германии  назвали "расистски мотивированным". О любви Саида к родине говорит номерной знак автомобиля, в котором читаются последние цифры почтового индекса Кессельштадта - района, где жил мужчина. Его тоже можно увидеть на выставке в Бонне. Всего в результате теракта в Ханау 19 февраля 2020 года погибли девять жителей ФРГ с миграционным прошлым.

"Я приехала сюда, чтобы защитить своих детей от страха и смерти, - объясняет в письме к новой родине женщина, бежавшая в Германию из Сирии. - Я знаю, что мое присутствие для вас утомительно, но постараюсь сделать все, чтобы стать хорошим членом немецкого общества".

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    Автор: Анатолий Колесников


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