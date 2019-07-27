Яшин и Янкаускас арестованы на 10 и 7 суток соответственно

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин и Константин Янкаускас по решению суда арестованы на 10 и 7 суток соответственно. Об этом оппозиционные политики сообщили на своих страницах в Twitter в понедельник, 29 июля.

Глава муниципального округа Красносельский Яшин и член Совета депутатов муниципального округа Зюзино Янкаускас признаны виновными в нарушении порядка проведения митинга.

Обвинение против Яшина было связано с его записью в Twitter от 23 июля, в которой он призывал 27 июля принять участие в протесте против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На заседании Щербинского районного суда Москвы Яшин не признал свою вину и отказался отвечать на вопросы судьи, сославшись на статью 51-ю Конституции РФ.

Арестован и другой незарегистрированный кандидата в депутаты Мосгордумы, Александр Соловьев, которого также обвиняли в нарушении порядка проведения митинга. Он останется под стражей восемь суток.

Протесты против отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму

В начале июля Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму 57 независимым кандидатам, в том числе Илье Яшину, Константину Янкаускас и другим известным оппозиционерам - Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову.

Это вызвало массовые демонстрации в Москве, последняя из которых состоялась 27 июля и закончилась задержанием более тысячи человек. Следующая акция оппозиции за свободные выборы намечена на 3 августа.

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