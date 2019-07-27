 Яшин и Янкаускас арестованы на 10 и 7 суток соответственно | Новости из Германии о России | DW | 29.07.2019

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Россия

Яшин и Янкаускас арестованы на 10 и 7 суток соответственно

Незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Илью Яшина и Константина Янкаускаса признали виновными в нарушении порядка проведения митинга.

Илья Яшин и Константин Янкаускас на акции в поддержку независимых кандидатов на Трубной площади в Москве 15 июля 2019 г.

Илья Яшин и Константин Янкаускас на акции в поддержку независимых кандидатов на Трубной площади в Москве 15 июля 2019 г.

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы Илья Яшин и Константин Янкаускас по решению суда арестованы на 10 и 7 суток соответственно. Об этом оппозиционные политики сообщили на своих страницах в Twitter в понедельник, 29 июля.

Глава муниципального округа Красносельский Яшин и член Совета депутатов муниципального округа Зюзино Янкаускас признаны виновными в нарушении порядка проведения митинга.

Контекст

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Обвинение против Яшина было связано с его записью в Twitter от 23 июля, в которой он призывал 27 июля принять участие в протесте против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На заседании Щербинского районного суда Москвы Яшин не признал свою вину и отказался отвечать на вопросы судьи, сославшись на статью 51-ю Конституции РФ.

Арестован и другой незарегистрированный кандидата в депутаты Мосгордумы, Александр Соловьев, которого также обвиняли в нарушении порядка проведения митинга. Он останется под стражей восемь суток.

Протесты против отказа в регистрации на выборы в Мосгордуму

В начале июля Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму 57 независимым кандидатам, в том числе Илье Яшину, Константину Янкаускас и другим известным оппозиционерам - Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову.

Это вызвало массовые демонстрации в Москве, последняя из которых состоялась 27 июля и закончилась задержанием более тысячи человек. Следующая акция оппозиции за свободные выборы намечена на 3 августа.

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  • Russland | Proteste in Moskau (Reuters/M. Shemetov)

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  • Протест 27 июля в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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    Правоохранители настроены решительно. Они оттесняют протестующих и действуют жестко. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Задержания Гудкова, Жданова, журналистов...

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  • Протест в Москве 27 июля

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    Задержание Любови Соболь

    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Акция протеста в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Массовые задержания

    К 14.55 мск, то есть спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более пятисот задержанных

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который несмотря на это продолжает вести трансляцию с митинга на Тверской.

  • Задержания в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Правозащитники сообщают о применении силы правоохранителями. По данным "ОВД-инфо", полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Протест в Москве 27 июля

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.


Смотреть видео 02:17

Независимые кандидаты объявили бессрочную акцию протеста

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Акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Задержания начались еще до ее начала. Полиция задержала более 1000 человек. (27.07.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

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Как избиркомы не регистрируют независимых кандидатов  

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