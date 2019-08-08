Яшину дали очередные 10 суток ареста

Суд арестовал оппозиционера, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и главу муниципального округа Красносельский Илью Яшину на 10 суток административного ареста. Об этом сам политик сообщил в четверг, 8 августа, на своей странице Facebook.
В четверг истекал срок предыдущего ареста Яшина, в 19:30 он должен был выйти на свободу. Однако вместо освобождения его отвезли в Хамовнический суд, где и вынесли это решение. "Итого, это уже третий административный арест, который я получаю с 29 июля. Навальному и Милову 30 суток назначили сразу, а мне выдают в розницу. Растягивают удовольствие", - написал Яшин.
По его словам, арестовали политика за акцию 14 июля и сделали это повторно. "30 июля Троицкий суд уже признал меня виновным в этом нарушении и отправил под арест. Я напомнил суду, что дважды наказывать за один эпизод прямо запрещено Конституцией", - написал оппозиционер. Сам он считает, что "будет сидеть до выборов (8 сентября. - Ред.)", чтобы не мешать "кандидату Валерии Касамаре и её подельникам из "Единой России" занять кресла в Мосгордуме".
Акции за честные выборы
3 августа в Москве состоялась несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержании во время митинга "За честные выборы!", прошедшего 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции. По разным данным, было задержано от 2000 до 2500 человек, включая журналистов и иностранных туристов, десятки людей были избиты.
Новая протестная акция в Москве согласована с мэрией и пройдет 10 августа на проспекте Сахарова.
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Автор: Евгений Жуков