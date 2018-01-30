 Ясли для тюленей (фото) | Кадр дня | DW | 28.12.2019

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Кадр за кадром

Ясли для тюленей (фото)

Каждый год на немецком острове Гельголанд в Северном море появляется на свет до четырехсот серых тюленей. Сейчас - самый разгар сезона.

Детеныш серого тюленя. Гельголанд, декабрь 2019

Гельголанд • Самые большие ясли для серых тюленей (нем. Kegelrobbe) в Европе - так эксперты называют песчаную дюну на немецком острове Гельголанд в Северном море. В этом детском саду сейчас разгар сезона, который длится здесь с ноября по январь. Как сообщает агентство dpa, в этот период здесь появляется на свет и проводит первые недели своей жизни до четырехсот таких вот ластоногих детенышей.

Серые тюлени. Гельголанд, декабрь 2019

Посмотреть на них сюда сейчас каждый день - например, на катамаране из Гамбурга -  приезжает по несколько сотен туристов, подчас - более полутысячи. Особый наплыв желающих понаблюдать за семейной жизнью тюленей приходится на дни между западноевропейским Рождеством и Новым годом. Для них по дюне проложена специальная деревянная дорожка, однако некоторые недисциплинированные любители природы самовольно покидают этот маршрут и нарушают безопасную дистанцию. При этом они могут пострадать сами, подвергшись нападению взрослых тюленей, и вызвать панику среди животных.

Детеныши серых тюленей. Гельголанд, декабрь 2019

Если ситуация не улучшится, власти будут обсуждать и рассматривать вопрос о закрытии отдельных участков дюны для туристов в эти недели, чтобы немного разгрузить здешних рейнджеров, следящих за порядком в природоохранной зоне.

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  • Хиддензе

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    Остров Хиддензе (Hiddensee), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - маяк на холме Дорнбуш.

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    Остров Бальтрум (Baltrum), Нижняя Саксония. На фотографии - чайки на восточной оконечности острова.

  • Вангероге

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    Остров Вангероге (Wangerooge), Нижняя Саксония. На фотографии - песчаный пляж на Вангероге.

  • Шпикерог

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    15.

    Остров Шпикерог (Spiekeroog), Нижняя Саксония. На фотографии - музейная конная узкоколейка на острове Шпикерог.

  • Пёль

    Самые любимые немецкие острова

    16.

    Остров Пёль (Poel), Мекленбург - Передняя Померания. На фотографии - типичные здешние дома с тростниковыми крышами.

  • Пелльворм

    Самые любимые немецкие острова

    17.

    Остров Пелльворм (Pellworm), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - стадо овец около маяка на острове Пелльворм.

  • Лангенес

    Самые любимые немецкие острова

    18.

    Остров Лангенес (Langeneß), Шлезвиг-Гольштейн. На фотографии - Лангенес во время шторма.

    Автор: Максим Нелюбин


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Детеныш серого тюленя. Гельголанд, декабрь 2019

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