Ясли для тюленей (фото)

Каждый год на немецком острове Гельголанд в Северном море появляется на свет до четырехсот серых тюленей. Сейчас - самый разгар сезона.
Гельголанд • Самые большие ясли для серых тюленей (нем. Kegelrobbe) в Европе - так эксперты называют песчаную дюну на немецком острове Гельголанд в Северном море. В этом детском саду сейчас разгар сезона, который длится здесь с ноября по январь. Как сообщает агентство dpa, в этот период здесь появляется на свет и проводит первые недели своей жизни до четырехсот таких вот ластоногих детенышей.
Посмотреть на них сюда сейчас каждый день - например, на катамаране из Гамбурга - приезжает по несколько сотен туристов, подчас - более полутысячи. Особый наплыв желающих понаблюдать за семейной жизнью тюленей приходится на дни между западноевропейским Рождеством и Новым годом. Для них по дюне проложена специальная деревянная дорожка, однако некоторые недисциплинированные любители природы самовольно покидают этот маршрут и нарушают безопасную дистанцию. При этом они могут пострадать сами, подвергшись нападению взрослых тюленей, и вызвать панику среди животных.
Если ситуация не улучшится, власти будут обсуждать и рассматривать вопрос о закрытии отдельных участков дюны для туристов в эти недели, чтобы немного разгрузить здешних рейнджеров, следящих за порядком в природоохранной зоне.
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