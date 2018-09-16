 Японский миллиардер облетит Луну на ракете SpaceX | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.09.2018

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Мир

Японский миллиардер облетит Луну на ракете SpaceX

Юсаку Маэдзава станет первым туристом частной космической компании Илона Маска. Вместе с собой он возьмет на Луну от шести до восьми деятелей искусства.

Юсаку Маэдзава

Юсаку Маэдзава

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава совершит полет вокруг Луны в качестве первого туриста частной космической компании SpaceX. "Я принял решение совершить полет вокруг Луны", - сообщил 42-летний Маедзава в штаб-квартире SpaceX в Калифорнии после того, как его представил глава компании Илон Маск.

Контекст

В США Илон Маск запускает очередную ракету. Россия же из-за своей изоляционистской политики теряет огромные возможности на технологических рынках, считает Александр Плющев. (23.02.2018)

20 сентября в 9.21 мск российская ракета-носитель "Союз" доставила на международную космическую станцию первую в истории освоения космоса туристку - гражданку США Ануше Ансари. (20.09.2006)

Полет на ракете Big Falcon запланирован на 2023 год. Маэдзава сообщил, что вместе с собой он пригласит от "шести до восьми деятелей искусства" со всего мира. "Их попросят создать какие-нибудь произведения по возвращении на Землю. Эти шедевры вдохновят мечтателей во всех нас", - пояснил бизнесмен и коллекционер произведений искусства, состояние которого, по данным журнала Forbes, составляет около 3 млрд долларов.

Ранее SpaceX сообщила о подписании контракта с первым частным космическим пассажиром. Это уже не первый случай, когда компания Илона Маска оглашает планы по поводу туристических полетов вокруг Луны. В феврале 2017 года SpaceX сообщила, что уже в конце 2018 года два космических туриста облетят Луну на транспортном корабле Dragon. Однако в последние месяцы об этом проекте ничего не было слышно.

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