 Японская вишня в Бонне: впервые без туристов (фото) | Кадр дня | DW | 07.04.2020

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Кадр за кадром

Японская вишня в Бонне: впервые без туристов (фото)

В Бонне распустилась японская вишня. В былые годы по улицам, где посажены деревья, ходили толпы туристов. Сейчас служители правопорядка следят за тем, чтобы люди соблюдали дистанцию.

Поклонник сакуры в респираторе

Бонн Посмотреть на розовое цветопредставление и сфотографироваться на фоне сакуры каждую весну в боннский Старый город (Altstadt) устремляются толпы местных жителей и туристов.

Соблазн велик и в этом году, но блюстители порядка начеку: ходить по улицам, смотреть и фотографировать можно, но передвигаться максимум по два человека и обязательно соблюдая предписанное расстояние!

За порядком на цветущих улицах в эти дни следят особо

За порядком на цветущих улицах в эти дни следят особо

Бонн - немецкая столица японской вишни. В середине 1980-х годов сакурами здесь засадили целые улицы. Во время цветения сакуры посмотреть на эту красоту в Бонн раньше приезжали со всего мира. В этом году вишня доступна лишь своим местным поклонникам!

Ради сакуры в Бонн в апреле приезжают тысячи туристов. Но не в этом году...

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    Автор: Максим Нелюбин


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