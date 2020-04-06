Японская вишня в Бонне: впервые без туристов (фото)

Бонн • Посмотреть на розовое цветопредставление и сфотографироваться на фоне сакуры каждую весну в боннский Старый город (Altstadt) устремляются толпы местных жителей и туристов.

Соблазн велик и в этом году, но блюстители порядка начеку: ходить по улицам, смотреть и фотографировать можно, но передвигаться максимум по два человека и обязательно соблюдая предписанное расстояние!

За порядком на цветущих улицах в эти дни следят особо

Бонн - немецкая столица японской вишни. В середине 1980-х годов сакурами здесь засадили целые улицы. Во время цветения сакуры посмотреть на эту красоту в Бонн раньше приезжали со всего мира. В этом году вишня доступна лишь своим местным поклонникам!

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