Япония сообщила о первой смерти пациента с коронавирусом COVID-19

Власти Японии сообщили о смерти первого пациента, заразившегося новым коронавирусом COVID-19. "Это первая смерть человека с положительным тестом", - заявил в четверг, 13 февраля, министр здравоохранения Японии Кацунобу Като. Хотя пока неясно, вызвана ли смерть именно коронавирусом, подчеркнул он.

Речь идет о женщине старше 80 лет, проживавшей в префектуре Канагава. 22 января у нее появились симптомы заболевания, 1 февраля она была госпитализирована, сообщил далее Като. В связи с подозрениями на возможное заражение коронавирусом у нее были взяты анализы, их результаты были готовы уже после смерти пациентки.

Более 200 случаев заражения на Diamond Princess

Между тем уже 218 человек заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, находящимся в японском порту Иокогама. Кроме того, симптомы заражения обнаружены у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна. 20 января Diamond Princess вышел из порта Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима-Гонконг-Окинава, который должен был завершиться 4 февраля. Затем выяснилось, что один из пассажиров, сошедший на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров и было помещено под карантин. Заболевшие были доставлены в больницы, в их числе - пять пациентов в тяжелом состоянии. На борту судна находятся более 2,5 тысячи туристов и около одной тысячи членов экипажа. Diamond Princess будет находиться на карантине до 19 февраля.

Кроме того, Япония сообщила о еще 28 случаях заражения коронавирусом, в том числе среди граждан, ранее эвакуированных из китайской провинции Хубэй, являющейся эпицентром эпидемии.

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