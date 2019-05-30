Япония обеспокоена размещением истребителей РФ на Курилах

Япония обеспокоена размещением российских истребителей на территории южной группы островов Курильского архипелага. Об этом сообщил в четверг, 30 мая, японский министр иностранных дел Таро Коно.

Его заявление последовало по итогам переговоров в формате "2 + 2" в Токио с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Наращивание военного присутствия РФ, "ракетные учения и размещение истребителей" недопустимы с юридической точки зрения, подчеркнул Коно.

Аналогичную позицию обнародовал и японский министр обороны Такэси Ивая. "Усиление военной мощи (России. - Ред.) на северных территориях недопустимо для Японии", - цитирует Иваю агентство Kyodo News.

Такэси Ивая также подверг критике полеты российских военных самолетов вблизи воздушного пространства Японии, передает "Интерфакс".

Москва критикует развертывание ПРО США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь выразил озабоченность развертыванием на японской территории элементов американской системы противоракетной обороны "Иджис". Он призвал "добиваться признания всеми безальтернативности принципа неделимости безопасности".

Как уточняет Kyodo News, Япония рассматривает переговоры в формате "2 + 2", прошедшие впервые с июля 2018 года, как возможность "укрепить двусторонние отношения" в преддверии запланированной встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке, где 28-29 июня пройдет саммит стран "большой двадцатки".

История территориального спора Японии и России

Острова Южно-Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает это, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.

В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР "в качестве жеста доброй воли" готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Однако в Токио мирный договор подписать отказались.

В августе минувшего года российские СМИ сообщили, что на аэродроме Ясный на острове Итуруп на опытно-боевое дежурство заступили многоцелевые истребители Су-35С.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Как живут люди на Курильских островах От Хоккайдо до Камчатки Цепь из 56 островов в составе Сахалинской области, отделяющая Охотское море от Тихого океана, протянулась от японского острова Хоккайдо к российскому полуострову Камчатка. Она состоит из параллельных Большой и Малой Курильских гряд общей площадью около 16 тысяч квадратных километров и длиной в 1200 километров.

Как живут люди на Курильских островах Острова без постоянных жителей На Курилах проживают чуть более 19 тысяч человек. При этом острова заселены неравномерно: постоянное население есть только на четырех из них - Итурупе, Парамушире, Шикотане и Кунашире. На фото - дети на острове Итуруп.

Как живут люди на Курильских островах Крупнейший остров Крупнейший по площади остров Курильского архипелага - Итуруп, на котором проживает чуть более 6 тысяч человек. Расположенный на острове аэродром Буревестник принадлежит министерству обороны России. Также он используется в качестве аэропорта гражданской авиацией.

Как живут люди на Курильских островах Самый южный остров Остров Кунашир с населением около 8 тысяч человек - самый южный в архипелаге. Как и на соседнем Итурупе, люди здесь занимаются в основном рыбопереработкой. На Кунашире и Итурупе размещены российские военные объекты - например, береговые ракетные комплексы.

Как живут люди на Курильских островах Яблоко раздора с давней историей Четыре острова архипелага - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи - остаются предметом многолетнего территориального спора между Москвой и Токио. Эти острова отошли Советскому Союзу в 1945 году после окончания Второй мировой войны. А десять лет спустя Япония оспорила российский суверенитет над всеми Курильскими островами. Впоследствии претензии Токио ограничились лишь четырьмя южными.

Как живут люди на Курильских островах Срыв договоренностей В 1956 году Советский Союз согласился передать Японии два острова - Хабомаи и Шикотан - после заключения мирного договора между странами. Однако советские власти аннулировали свои обязательства после того, как в 1960 году Япония заключила договор о безопасности с США.

Как живут люди на Курильских островах На пути к разрешению спора? Российский президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ уже встречались 15 раз, но прорыва в разрешении территориального спора за это время не произошло. В мае 2016 года Абэ объявил о "новом подходе" к решению этой проблемы. Автор: Ирина Филатова

