Япония обеспокоена размещением истребителей РФ на Курилах

Наращивание военного присутствия РФ, "ракетные учения и размещение истребителей" недопустимы с юридической точки зрения, заявил глава МИД Японии. До этого в Токио прошли двусторонние переговоры в формате "2 + 2".
Япония обеспокоена размещением российских истребителей на территории южной группы островов Курильского архипелага. Об этом сообщил в четверг, 30 мая, японский министр иностранных дел Таро Коно.
Его заявление последовало по итогам переговоров в формате "2 + 2" в Токио с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Наращивание военного присутствия РФ, "ракетные учения и размещение истребителей" недопустимы с юридической точки зрения, подчеркнул Коно.
Аналогичную позицию обнародовал и японский министр обороны Такэси Ивая. "Усиление военной мощи (России. - Ред.) на северных территориях недопустимо для Японии", - цитирует Иваю агентство Kyodo News.
Такэси Ивая также подверг критике полеты российских военных самолетов вблизи воздушного пространства Японии, передает "Интерфакс".
Москва критикует развертывание ПРО США
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь выразил озабоченность развертыванием на японской территории элементов американской системы противоракетной обороны "Иджис". Он призвал "добиваться признания всеми безальтернативности принципа неделимости безопасности".
Как уточняет Kyodo News, Япония рассматривает переговоры в формате "2 + 2", прошедшие впервые с июля 2018 года, как возможность "укрепить двусторонние отношения" в преддверии запланированной встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке, где 28-29 июня пройдет саммит стран "большой двадцатки".
История территориального спора Японии и России
Острова Южно-Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает это, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.
В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР "в качестве жеста доброй воли" готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора. Однако в Токио мирный договор подписать отказались.
В августе минувшего года российские СМИ сообщили, что на аэродроме Ясный на острове Итуруп на опытно-боевое дежурство заступили многоцелевые истребители Су-35С.
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