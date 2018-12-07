 Япония может воздержаться от заключения контрактов с Huawei | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.12.2018

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Мир

Япония может воздержаться от заключения контрактов с Huawei

Пекин с сожалением отреагировала на публикации о подготовке Токио запретительных постановлений в отношении Huawei и ZTE Corporation.

Филиал Huawei в Пекине

Филиал Huawei в Пекине

Правительство Японии собирается воздержаться от заключения контрактов с китайскими телекоммуникационными концернами Huawei и ZTE Corporation. О подготовке соответствующего запретительного постановления в пятницу, 7 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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Обзор немецких еженедельников. (18.05.2002)

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США вводят импортные пошлины, ЕС и Китай отвечают контрсанкциями. Трамп грозит новыми запретами, Брюссель и Пекин обещают ответные меры. Это уже торговая война или еще торговый конфликт? (05.07.2018)

США рассматривают возможность оказания финансовой помощи тем странам, которые готовы отказаться от использования китайского оборудования при развитии собственных сетей связи. (23.11.2018)

В конце ноября стало известно, что правительство США пытается убедить своих союзников отказаться от использования телекоммуникационного оборудования, произведенного китайским концерном Huawei. Производитель давно находится под пристальным наблюдением западных спецслужб, подозревающих, что поставляемое им оборудование может использоваться для шпионажа в интересах властей Китая.

Китай напомнил Токио о долгосрочных контрактах

КНР с сожалением отреагировала на публикацию Reuters. Китай выражает "серьезную озабоченность" в связи с циркулирующими в прессе публикациями, отметил представитель МИД этой страны. Huawei и ZTE Corporation - долгосрочные бизнес-партнеры японской стороны, подчеркнул он. Токио должен предоставить китайским корпорациями возможность работать на тех же условиях, что и национальным компаниям. Кроме того, Пекину следует воздерживаться от любых шагов, которые подрывают "взаимное доверие и сотрудничество", добавил представитель МИД КНР.

Берлин отказался от давления на Huawei

В Берлине также прокомментировали ситуацию, указав при этом, что не собираются исключать возможность сотрудничества ни с одним из производителей для создания мобильных сетей стандарта 5G.

"Мы не придерживаемся позиции, что конкретные производители и продукты могут быть законодательные исключены" из списка партнеров, указали во внешнеполитическом ведомстве Германии.

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    Автор: Илья Коваль


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