Янукович из-за травмы не выступит в суде с последним словом

Бывший президент Украины Виктор Янукович не сможет 19 ноября выступить с последним словом на судебном заседании по делу о госизмене в Киеве. Об этом заявил адвокат экс-президента Александр Горошинский в воскресенье, 18 ноября, сославшись на то, что Янукович госпитализирован и не может самостоятельно передвигаться. "Как говорят врачи, это тяжелая травма", - пояснил адвокат в интервью телеканалу "112 Украина", отметив, что Янукович будет находиться на больничной койке минимум 21 день.
Экс-президент получил спортивную травму ноги и позвоночника, пояснил Горошинский в беседе с РИА "Новости". Будет поставлен вопрос о переносе выступления Януковича с последним словом, а на заседании суда 19 ноября защита поднимет вопрос о допросе экс-главы Минэнерго Украины Эдуарда Ставицкого, поскольку "он дал важные показания", заявил адвокат в интервью ТАСС.
Ранее в московском Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского подтвердили сообщения СМИ о том, что Янукович поступил на лечение 16 ноября, но был выписан в тот же день. По информации "Комсомольской правды", он, предположительно, получил травмы во время игры в теннис на одном известном подмосковном теннисном корте, откуда и был доставлен в больницу.
По сведениям агентства "УНИАН", в блоке больницы НИИ, где оказывали помощь экс-президенту, на некоторое время был ограничен доступ для посетителей, затем Янукович был направлен в реанимацию, но в скором времени его увезли в какую-то частную клинику.
Суд по делу Януковича длится дольше года
Заочное рассмотрение дела по обвинению в госизмене бывшего президента Украины Януковича продолжается в Оболонском райсуде Киева дольше года. Прокуратура обвиняет бывшего президента Украины сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: "Государственная измена", "Пособничество в ведении агрессивной войны" и "Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия".
30 октября Оболонский суд объявил о завершении судебных дебатов по делу Януковича и назначил выступление экс-президента с последним словом в режиме видеоконференции на 19 ноября. До этого срока защитник Горошинский должен был зарегистрироваться в реестре иностранных адвокатов РФ, чтобы присутствовать при выступлении.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
За "благотворительные взносы"
Бывшая охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье", как и Межигорье, сейчас время контролирует Самооборона Майдана. Ее активисты создали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье", которая собирает "благотворительные взносы" за посещение бывших угодий беглого экс-президента Украины. За эти деньги охраняют и ухаживают за резиденциями.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Среди лесов на берегу Киевского водохранилища
Резиденция "Сухолучье" находится на территории Днепровско-Тетеревского лесничества на берегу Киевского водохранилища в 80 км от столицы Украины, вокруг на более чем 30 гектарах - леса. Роскошный дом Януковича "Хонка-2", баня, беседки с коваными люстрами и даже собственная церковь - все это расположено в "Сухолучье".
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Дом-корабль
Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Умная система
В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Остался один массажный стол (182230)
В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Охотничье оружие пропало
На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза
В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Дом экс-генпрокурора Пшонки
По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Рыбалка с пирса Пшонки
Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.
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Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"
Отдых для всех желающих
В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.
Автор: Лилия Ржеутская, Киев