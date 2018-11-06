 Янис Борданс выдвинут кандидатом в премьер-министры Латвии | Новости из Германии о Европе | DW | 07.11.2018

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Европа

Янис Борданс выдвинут кандидатом в премьер-министры Латвии

Кандидатуру Яниса Борданса предложил президент страны Раймондс Вейонис. До 21 ноября лидер консерваторов должен заручиться поддержкой большинства в парламенте.

Рига

Рига

Ровно через месяц после парламентских выборов в Латвии президент страны Раймондс Вейонис предложил свою кандидатуру на пост премьер-министра. В среду, 7 ноября, Вейонис выдвинул на пост главы правительства председателя Новой консервативной партии (НКП) Яниса Борданса.

Если Бордансу не удастся в течение двух недель - до 21 ноября - получить поддержку большинства в новом парламенте, президенту придется предложить другого кандидата.

После встречи с Вейонисом Борданс призвал все партии, которые могут войти в правительственную коалицию, открыто выступить с их позициями и продолжить переговоры о создании правительства. Он также сообщил, что правительство под его руководством будет ориентировано на перемены.

Контекст

В тот же день состоялось первое заседание нового парламента в Риге. Спикером Сейма вновь избрана Инара Мурниеце.

Наибольшую поддержку получила пророссийская партия "Согласие"

На парламентских выборах в Латвии 6 октября больше всех голосов - около 20 процентов - вновь получила пророссийская партия "Согласие" мэра Риги Нила Ушакова. На втором месте - популистская партия "Кому принадлежит государство?" (KPV LV), на третьем - Новая консервативная партия.

Правившая до сих пор коалиция из трех партий - "Новое единство", СЗК и "Все для Латвии"- набрала около 28 процентов голосов, что недостаточно, чтобы остаться у власти. Для формирования правительственной коалиции представителям этих партий потребуется привлечь к сотрудничеству еще одного партнера.

В нынешнем составе однопалатного Сейма самая крупная фракция - 24 мандата из 100 - у партии "Согласие", основанной в 2010 году. Несмотря на это, "Согласие" не входит в коалиционное правительство, сформированное партией "Единство" (23 мандата), СЗК (21 мандат) и Национальным объединением "Все для Латвии" (17 мандатов).

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