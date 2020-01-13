 Якутский шаман Габышев пожаловался в ЕСПЧ на нарушение его прав | Новости из Германии о России | DW | 05.02.2020

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Россия

Якутский шаман Габышев пожаловался в ЕСПЧ на нарушение его прав

Жалоба Александра Габышева отправлена в Страсбург в связи с задержанием 10 декабря 2019 года во время второго похода на Москву. Вместе с шаманом обратились два его сторонника.

Александр Габышев, шаман из Якутии

Александр Габышев

Якутский шаман Александр Габышев в среду, 5 февраля, направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на нарушение его прав при задержании 10 декабря 2019 года, сообщила DW адвокат шамана Эльза Нисанбекова. Одновременно направлены жалобы двух сторонников Габышева - Кирилла Мухтарулина и Алексея Брылева, которые тоже были задержаны. По словам Нисанбековой, суд в Страсбурге может объединить эти иски.

Контекст

В документе заявлено, что в отношении Габышева нарушены три статьи Европейской конвенции о правах человека: 5-я (право на свободу и личную неприкосновенность), так как он провел сутки в отделе полиции; 6-я (право на справедливое судебное разбирательство), поскольку суд игнорировал все доводы и ходатайства защиты, не было лица поддерживающего обвинение от государства; и 18-я (пределы использования ограничений в отношении прав), так как, по мнению адвоката, эти ограничения были приняты не для защиты общественного порядка и общественной безопасности и по сути явились преследованием за выражение оппозиционных взглядов.

Александр Габышев объявил о новом походе в Москву в марте 2020 года

Год назад Александр Габышев впервые отправился в путешествие из Якутии в столицу, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить справедливость". В сентябре - после шести месяцев и 3000 километров пути - Габышева арестовали, ФСБ возбудила дело о публичных призывах к экстремизму, но обвинение шаману не предъявили. 3 октября психиатрическая экспертиза, проведенная следствием, признала Габышева невменяемым.

8 декабря 2019 года шаман вновь отправился в Москву, но его опять задержали. Полицейские обвинили его в неповиновении, а суд оштрафовал за порванную куртку полицейского на 1000 рублей. По словам адвоката Габышева Эльзы Нисанбековой, в жалобе в ЕСПЧ материальных требований на данной стадии не выдвигали. В марте 2020 года якутский шаман собирается снова отправиться пешком в Москву. 

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