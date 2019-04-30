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Вечеринки под названием "Танец в май" - лишь один из способов отметить Первое мая в Германии. Корни праздника, о котором здесь идет речь, уходят в языческие времена.
Террорист осуществил взрыв в толпе афганцев, празднующих наступление весны и нового года. Радикальные мусульмане считают Навруз языческим праздником.
Невеста прилетела на торжество, которое проходило на берегу озера Люкжино в Лепельском районе, из Франции. Жених из Голландии и гости со всей Европы прикатили на велосипедах. Подробности необычного торжества.
Перед Новым годом в Беларуси разгорается нешуточное состязание между Дедом Морозом и полузабытым языческим богом зимы – Зюзей.
Моё любимое место в Эстонии - деревня Обеница, столица Королевства Сету. Сету – народ очень небольшой, но сохранивший свои языческие верования и обряды. Зарисовка нашего корреспондента в Эстонии.
На окраине Орши найдена странная композиция из камней. Белорусские археологи и уфологии гадают: кто, когда и зачем построил его.
Фигура римского императора Константина Великого противоречива. Он закрепил в Европе христианство и ратовал за терпимость, однако всю жизнь оставался язычником и крайне жестоко расправлялся с конкурентами.
Мерзебург является одним из старейших городов средней Германии. Над ним до сих пор возвышаются символы былого величия – средневековый собор и резиденция императоров Священной Римской Империи.
По случаю приближающегося открытия летних Олимпийских игр в Афинах греческая православная церковь призвала атлетов и зрителей провести дни этого многопрофильного мероприятия в братской солидарности и любви.
Мудрецы языческого мира руководствовались не сердцем, а разумом и точным расчётом движения звёзд.
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