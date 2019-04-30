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Язычество

ARCHIV 2009++++++++Feste Deutschland Eifel Maifest Maibaum bunt flatternd Wind blauer Himme (c) picture-alliance/Helga Lade/B. Siering

"Танец в май": шабаш ведьм и любовные березки 30.04.2019

Вечеринки под названием "Танец в май" - лишь один из способов отметить Первое мая в Германии. Корни праздника, о котором здесь идет речь, уходят в языческие времена.
ATTENTION EDITORS - VISUAL COVERAGE OF SCENES OF INJURY OR DEATH A man pushed a wheelchair with an injured person in a hospital after a blast in Kabul, Afghanistan March 21, 2018.REUTERS/Mohammad Ismail TEMPLATE OUT

Десятки человек погибли при теракте в Кабуле 21.03.2018

Террорист осуществил взрыв в толпе афганцев, празднующих наступление весны и нового года. Радикальные мусульмане считают Навруз языческим праздником.
Das Bild wurde von Maryna Masurkewitsch gemacht und der DW kostenfrei gegeben. Auf dem Bild ist die belarusische traditionelle Hochzeitkleidung zu sehen. E-Mail von: 24.08.2008 14:15 t_prosh@mail.ru svadba_b.jpg

Иностранцы сыграли в Беларуси первую языческую свадьбу 24.08.2008

Невеста прилетела на торжество, которое проходило на берегу озера Люкжино в Лепельском районе, из Франции. Жених из Голландии и гости со всей Европы прикатили на велосипедах. Подробности необычного торжества.
Zuzya, Wintergott, Konkurent des Vaters Frost (Santa Klaus). hierbei sind die Fotos von unserer Korrespondentin aus Minsk, Marina Mazurkewitsch. Sie hat diese Fotos fuer Chronik Belarus gemacht und der Deutschen Welle freiwillig, kostenlos zur Verfuegung gestellt. Danke schoen! Marina Pachabyt, Chronik Belarus Russische Redaktion

Конкуренция по-новогоднему 09.12.2007

Перед Новым годом в Беларуси разгорается нешуточное состязание между Дедом Морозом и полузабытым языческим богом зимы – Зюзей.
Tallinn (Estland): Eine Tanz-Folklore-Gruppe bei einem Auftritt im estnischen Freilichtmuseum Rocca al Mare in Tallin, aufgenommen am 08.06.2002. In Estland leben rund 1,37 Millionen Menschen, darunter 67.9 Prozent Esten. Mit 25, 6 Prozent der estnischen Bevölkerung sind Russen in Estland zwar die nationale Minderheit, stellen aber die größte nichtestnische Nationalität im baltischen Staat, der im Jahr 2004 Mitglied der EU wird. (BRL475-280503) ACHTUNG: GESPERRT FÜR BILDFUNK !!!

В гостях у «последних язычников Европы» 14.08.2007

Моё любимое место в Эстонии - деревня Обеница, столица Королевства Сету. Сету – народ очень небольшой, но сохранивший свои языческие верования и обряды. Зарисовка нашего корреспондента в Эстонии.
Dawn breaks over the pre-historic stone circle of Stonehenge, England Saturday, January 1, 2000.

Белорусский Стоунхендж или языческое капище? 22.07.2007

На окраине Орши найдена странная композиция из камней. Белорусские археологи и уфологии гадают: кто, когда и зачем построил его.
***Das Pressebild darf n nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung verwendet werden*** Peter Paul Rubens, Foundation of Constantinople, 1622, oil on wood © Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

Константин Великий - языческий покровитель христианства 02.07.2007

Фигура римского императора Константина Великого противоречива. Он закрепил в Европе христианство и ратовал за терпимость, однако всю жизнь оставался язычником и крайне жестоко расправлялся с конкурентами.
Merseburg Schloss

Языческое колдовство 17.11.2004

Мерзебург является одним из старейших городов средней Германии. Над ним до сих пор возвышаются символы былого величия – средневековый собор и резиденция императоров Священной Римской Империи.

Наставление греческой православной церкви 09.08.2004

По случаю приближающегося открытия летних Олимпийских игр в Афинах греческая православная церковь призвала атлетов и зрителей провести дни этого многопрофильного мероприятия в братской солидарности и любви.
Men representing wise men ride horses during Three Kings Day parade, on texture,

Волхвы 24.12.2001

Мудрецы языческого мира руководствовались не сердцем, а разумом и точным расчётом движения звёзд.