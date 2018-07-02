 ″Яблоко″ не будет участвовать в выборах мэра Москвы | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2018

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Россия

"Яблоко" не будет участвовать в выборах мэра Москвы

У партии не осталось времени, чтобы выдвинуть кандидата и собрать 110 подписей муниципальных депутатов, сообщил пресс-секретарь "Яблока". Сергей Митрохин отозвал свой иск к партии.

Сергей Митрохин

Сергей Митрохин

Партия "Яблоко" не будет участвовать в выборах мэра Москвы. "Остается слишком мало времени, чтобы собрать новую конференцию для выдвижения кандидата и 110 подписей муниципальных депутатов", - сообщил в понедельник, 2 июля, пресс-секретарь партии Игорь Яковлев агентству "Интерфакс".

Контекст

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Ранее в понедельник лидер московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин отказался от выдвижения в мэры Москвы, так как ему не удалось собрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов, которые позволили бы ему зарегистрироваться на выборах. Регистрация кандидатов завершается 2 июля.

Митрохин не будет судиться с "Яблоком"

В связи с этим Митрохин отозвал свой судебный иск к партии, в котором он пытался оспорить решение об отмене его выдвижения в качестве кандидата на выборы мэра Москвы, заявил адвокат политика Илья Гатикоев. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник прекратил производство по иску Митрохина к партии "Яблоко".

25 июня федеральное бюро "Яблока" отменило решение московской конференции партии о выдвижении Митрохина в качестве кандидата в мэры Москвы в связи с нарушением порядка выдвижения. Как сообщили в пресс-службе "Яблока", его кандидатура не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, что требуется в соответствии с партийным уставом.

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