"Яблоко" готовит альтернативные поправки в конституцию

Партия "Яблоко" создает рабочую группу для подготовки альтернативных предложенным Владимиром Путиным поправок в конституцию. Об этом в воскресенье, 19 января, в своем Facebook написал основатель и председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Рабочая группа, по мысли Явлинского, должна состоять из независимых юристов, правоведов, политологов, экспертов и политиков.

Предложения Путина по изменению конституции Явлинский назвал "туманными и непонятными". "При всей их невнятности политический вектор этих поправок очевиден: не только сохранить нынешнюю систему, но сделать ее еще более авторитарной, закрытой и экономически неэффективной", - подчеркнул он. Партия "Яблоко" предлагает перехватить инициативу у президента и "предложить обществу такие изменения в конституции, которые необходимы гражданам России, а не правящей группировке".

С критикой путинских поправок выступил и председатель "Яблоко" Николай Рыбаков. "Все изменения Путин проводит ради одной цели - сохранить в своих руках верховную власть после 2024 года", - написал он в своем Facebook.

Предложения Путина

Изменить конституцию предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он, в частности, намерен ограничить приоритет международного права, изменить процедуру назначения правительства и руководителей силовых ведомств, поменять норму о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента два срока подряд.

Кроме того, Путин предложил сделать конституционным органом Госсовет - некоторые аналитики считают, что с помощью Госсовета Путин собирается сохранить власть после 2024 года.

После его заявления Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства, новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Медведев же занял пост заместителя председателя Совета безопасности.

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