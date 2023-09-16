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Юханна Найди: избранные публикации
"Из дома не высовывайтесь". Репрессии в Иране продолжаются
В Иране спустя год с начала протестов силовики продолжают преследовать любого, кого подозревают в недовольстве режимом.
Общество
16.09.2023
16 сентября 2023 г.
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