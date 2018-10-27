Юриста ФБК Ивана Жданова оштрафовали на 250 тысяч рублей

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал главу юридической службы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на 250 тысяч рублей, признав его виновным в организации несогласованной акции 9 сентября. Юриста обвинили в нарушении статьи 20.2 части 8 Кодекса административных правонарушений РФ - повторное нарушение установленного порядка организации митинга. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" вечером 26 октября со ссылкой на пресс-службу суда. В частности, по мнению суда, Жданов призывал к участию в несанкционированном мероприятии с помощью интернет-трансляции.

Юрист ФБК был задержан и доставлен в отдел МВД по Даниловскому району 25 октября. В мае 2018 года полицейские уже задерживали его. Тогда Тверской районный суд признал его виновным в "нарушение организатором правил проведения акции" из-за твита об акции 5 мая "Он нам не царь" и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

9 сентября, в единый день голосования, по всей России прошли митинги против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками оппозиционного политика и основателя ФБК Алексея Навального. По данным "ОВД-Инфо", задержали более тысячи человек. Самые жесткие и массовые задержания были в Санкт-Петербурге.

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