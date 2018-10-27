 Юриста ФБК Ивана Жданова оштрафовали на 250 тысяч рублей | Новости из Германии о России | DW | 27.10.2018

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Россия

Юриста ФБК Ивана Жданова оштрафовали на 250 тысяч рублей

Главу юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова признали виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга в связи с акциями 9 сентября.

Иван Жданов (фото из архива)

Иван Жданов (фото из архива)

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал главу юридической службы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на 250 тысяч рублей, признав его виновным в организации несогласованной акции 9 сентября. Юриста обвинили в нарушении статьи 20.2 части 8 Кодекса административных правонарушений РФ - повторное нарушение установленного порядка организации митинга. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" вечером 26 октября со ссылкой на пресс-службу суда. В частности, по мнению суда, Жданов призывал к участию в несанкционированном мероприятии с помощью интернет-трансляции.

Контекст

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Юрист ФБК был задержан и доставлен в отдел МВД по Даниловскому району 25 октября. В мае 2018 года полицейские уже задерживали его. Тогда Тверской районный суд признал его виновным в "нарушение организатором правил проведения акции" из-за твита об акции 5 мая "Он нам не царь" и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

9 сентября, в единый день голосования, по всей России прошли митинги против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками оппозиционного политика и основателя ФБК Алексея Навального. По данным "ОВД-Инфо", задержали более тысячи человек. Самые жесткие и массовые задержания были в Санкт-Петербурге.

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Бессрочный протест противников пенсионной реформы

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Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

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