 Юриста ФБК Ивана Жданова задержали в Москве | Новости из Германии о России | DW | 25.10.2018

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Россия

Юриста ФБК Ивана Жданова задержали в Москве

О причинах задержания и предъявляемых юристу обвинениях пока ничего неизвестно. Главный редактор издания "Медиазона" предположил, что дело может быть связано с одним из прошедших митингов.

Российский полицейский автомобиль

Московская полиция в четверг, 25 октября, задержала главу юридической службы Фонда борьбы с коррупцией  (ФБК) Ивана Жданова. Об этом сам он написал в своем Twitter.

Контекст

Главы "Газпрома", "Ростеха" и "Транснефти" владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей. При этом по документам недвижимость Чемезова принадлежит РФ, сообщил ФБК. (12.10.2018)

КС РФ не принял жалобу о несоответствии закона о выборах президента конституции РФ, сославшись на аналогичные обращения. Однако закон о президентских выборах ранее не был предметом обжалования, отмечает юрист ФБК. (19.01.2018)

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что Жданова доставили в отдел МВД по Даниловскому району. Причины задержания пока неизвестны. Как предположил в своем Twitter главный редактор российского правозащитного издания "Медиазона" Сергей Смирнов, вероятнее всего, Жданову предъявят административные обвинения по поводу прошедшего митинга.

В мае 2018 года полицейские уже задерживали Жданова. Тогда Тверской районный суд признал его виновным в "нарушение организатором правил проведения акции" из-за твита об акции 5 мая "Он нам не царь". Юриста оштрафовали на 20 тысяч рублей.

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    Автор: Марина Барановская


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