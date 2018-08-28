Юный трубкозуб Мемфис - новая звезда Франкфуртского зоопарка (фото)

Самые посещаемые зоопарки Германии

Оснабрюк

Зоопарк в Оснабрюке (Zoo Osnabrück) основали в 1936 году. Первоначально здесь можно было увидеть только животных, встречавшихся в дикой природе Германии. Первыми были барсук, лиса и медведь. Животные других стран и континентов появились после войны. Число посетителей - около 850 тысяч человек, хотя несколько лет назад он один раз уже побил миллионный рубеж.