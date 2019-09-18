 Юнкер считает реальной угрозу ″жесткого Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 18.09.2019

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Европа

Юнкер считает реальной угрозу "жесткого Брекзита"

Великобритания намерена выйти из ЕС 31 октября 2019 года. Председатель Еврокомиссии Юнкер назвал "реальной" угрозу "жесткого Брекзита" без соглашения с ЕС.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер опасается выхода Великобритании из ЕС 31 октября без соглашения. "Угроза выхода без сделки остается очень реальной", - заявил он в среду, 18 сентября, в Европарламенте в Страсбурге, отметив, что ЕС стремится достичь соглашения с Лондоном и прилагает для этого все усилия. 

Камнем преткновения между ЕС и Великобританией по-прежнему остается так называемый "Бэкстоп" - временный механизм, призванный предотвратить введение досмотра товаров и людей на границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Он предусматривает, что Великобритания пока остается в таможенном союзе с ЕС. На дебатах в Европарламенте о "Брекзите" в среду Юнкер отметил, что ЕС все еще ждет от Лондона конкретных письменных предложений по альтернативным путям решения вопроса с границей.

Затяжной "Брекзит"

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Контекст

Британский премьер Джонсон всеми силами пытается переиграть парламент в вопросе "Брекзита". Добиваясь своей цели, жесткого ""Брекзита", он не чурается и лжи, указывает Барбара Везель. (04.09.2019)

В распоряжение британского издания попало секретное правительственное досье под названием "Операция "Овсянка". В нем сказано, что "Брекзит" без сделки с ЕС повергнет Великобританию в хаос. (18.08.2019)

Новый глава правительства Борис Джонсон неоднократно объявлял о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

Ранее британский парламент принял закон не позволяющий "жесткий" "Брекзит". Согласно закону, если к концу октября не удастся согласовать соглашение о "Брекзит" с ЕС,  то Джонсон должен будет попросить у Брюсселя отсрочку в три месяца.

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