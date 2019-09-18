Юнкер считает реальной угрозу "жесткого Брекзита"

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер опасается выхода Великобритании из ЕС 31 октября без соглашения. "Угроза выхода без сделки остается очень реальной", - заявил он в среду, 18 сентября, в Европарламенте в Страсбурге, отметив, что ЕС стремится достичь соглашения с Лондоном и прилагает для этого все усилия.

Камнем преткновения между ЕС и Великобританией по-прежнему остается так называемый "Бэкстоп" - временный механизм, призванный предотвратить введение досмотра товаров и людей на границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой. Он предусматривает, что Великобритания пока остается в таможенном союзе с ЕС. На дебатах в Европарламенте о "Брекзите" в среду Юнкер отметил, что ЕС все еще ждет от Лондона конкретных письменных предложений по альтернативным путям решения вопроса с границей.

Затяжной "Брекзит"

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Новый глава правительства Борис Джонсон неоднократно объявлял о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

Ранее британский парламент принял закон не позволяющий "жесткий" "Брекзит". Согласно закону, если к концу октября не удастся согласовать соглашение о "Брекзит" с ЕС, то Джонсон должен будет попросить у Брюсселя отсрочку в три месяца.

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