 ЮНЕСКО похвалила Германию за усилия по интеграции беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 20.11.2018

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Германия

ЮНЕСКО похвалила Германию за усилия по интеграции беженцев

Власти ФРГ выделили дополнительные средства на овладение языком дошкольниками-мигрантами, а также принимают меры для повышению шансов беженцев на рынке труда, говорится в отчете ЮНЕСКО.

Беженцы в Германии

Германия более интенсивно, чем многие другие страны, заботится об интеграции беженцев и мигрантов, говорится в отчете ЮНЕСКО под названием "Мигранты, перемещенные лица и образование: наводить мосты, а не возводить препятствия". В частности, Берлин выделил дополнительные 800 миллионов евро на период с 2016 по 2020 годы на языковое обучение детей иммигрантов в детских садах, указывается в докладе, представленном в Берлине во вторник, 20 ноября.

Кроме того, авторы отчета указали на значительные успехи Германии в сфере признания профессиональной квалификации мигрантов. Принимаемые Берлином меры повышают шансы беженцев найти работу, а также на сравнительно высокий уровень оплаты труда. Кроме того, в ФРГ улучшается доступ беженцев к образованию, системам здравоохранения и правовой защиты, указывается в докладе.

Необходимость дальнейших усилий

Вместе с тем ЮНЕСКО отмечает необходимость дальнейших мер по улучшению интеграции мигрантов и их шансов на рынке труда ФРГ. В частности, у многих беженцев в этой стране по-прежнему отсутствуют достаточные знания языка, а также необходимая квалификация, последнее в особенности касается молодых женщин, указывается в отчете.

Контекст

Кроме того, в отчете критикуется тот факт, что несовершеннолетние беженцы, прибывшие в Германию без сопровождения, часто учатся в специальных классах, хотя ЮНЕСКО рекомендует совместное преподавание в школах местным детям и мигрантам.

"Подготовительные курсы, как они организованы в Германии, могут быть полезны, но их большая продолжительность может мешать вхождению беженцев в систему образования. Знание языка требует от беженцев владения навыками не только устной речи, но и невербальных форм коммуникации, освоить которые они могут только путем общения с принимающими сообществами", - указывается в докладе.

Согласно глобальным целям ООН в области развития до 2030 года, все жители планеты должны получать высококачественное образование. Ежегодно ЮНЕСКО составляет отчеты, в которых указывается степень приближения человечества к этой цели. По данным организации, во многих странах мира мигрантам, беженцам и их детям до сих пор не предоставляется достаточного доступа к образованию.

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    Автор: Ирина Филатова


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