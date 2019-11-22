 Юмашев считает, что Путин уйдет в 2024 году | Новости из Германии о России | DW | 22.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Юмашев считает, что Путин уйдет в 2024 году

Вероятность ухода Владимира Путина с поста президента РФ через пять лет Валентин Юмашев оценил в 99 процентов.

Владимир Путин

Владимир Путин

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев высказал мнение, что Владимир Путин не пойдет в 2024 году на новый срок. Экс-глава администрации Бориса Ельцина дал в пятницу, 22 ноября, большое интервью в Ельцин-центре в Екатеринбурге.

"Думаю, если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99 процентов он скажет, что в 2024 году он уйдет", - полагает Юмашев.

Контекст

Белорусский президент считает, что переиграл Путина. Однако Лукашенко еще надо переизбраться в 2020 году, напоминает Иван Преображенский. (18.11.2019)

Лояльность, замешанная на страхе, лежит в основе путинского режима. Открытие памятника Примакову напоминает о том, что это не лучший рецепт стабильности для любого режима, уверен Константин Эггерт. (30.10.2019)

"Для него была задача отработать первый срок, потом второй. Но потом возникала некая новая ситуация, и в 2008 году он принял решение, что президентом станет Медведев, а он станет премьер-министром", - отметил Валентин Юмашев. "Он, конечно же, не собирался быть у власти 19 лет", - считает Юмашев.

Путин был заместителем Юмашева

На открытии фестиваля "Слова и музыка свободы-2019" Юмашев дал публичное интервью журналисту Владимиру Познеру. 

Занимавший пост президента РФ Борис Ельцин назначил Путина первым заместителем Юмашева в мае 1998 года. В конце декабря 1999 года по указу Ельцина Путин стал исполняющим обязанности главы государства. Официально был избран президентом 26 марта 2000 года, после чего переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах. В октябре 2024 года ему должно исполниться 72 года.

Смотрите также:

  • default

    Антипутинские протесты в Москве

    Акция протеста собрала тысячи

    Так выглядел митинг 6 мая на Болотной площади с другого берега Обводного канала. И это только часть митингующих, поскольку охватить одним кадром всех собравшихся было просто невозможно.

  • default

    Антипутинские протесты в Москве

    У оппозиции появились свои герои

    Одними из главных героями на митинге 6 мая 2013 года были те, кто сейчас арестован по так называемому "Болотному делу", возбужденному в связи с событиями годичной давности.

  • default

    Антипутинские протесты в Москве

    День, который запомнит Россия

    Дата "6 мая" похоже становится таким же именем нарицательным, как и Болотная площадь.

  • default

    Антипутинские протесты в Москве

    Полиция вела себя спокойно

    Вот такие полицейские встречали митингующих, пришедших на Болотной площади. На сей раз суровыми взглядами все ограничилось.

  • default

    Антипутинские протесты в Москве

    Помогите "Голосу"!

    Некоторые некоммерческие организации, в частности Ассоциация "В защиту прав избирателей "Голос", воспользовались большим скоплением народа, пришедшего на митинг, чтобы решить финансовые проблемы, возникшие у них после принятия закона об НКО. Люди охотно делились с "Голосом" деньгами и в урне уже к началу митинга набралась приличная сумма.

  • default

    Антипутинские протесты в Москве

    "Так жить не будем"!

    "Креативный класс" еще раз доказал, что фантазия и изобретательность у оппозиции не иссякла.

  • Bildgalerie Anti-Putin Proteste in Moskau
    Еще по теме

    Антипутинские протесты в Москве

    Музыкальное сопровождение

    На акции 5 мая были музыканты, которые пели не со сцены, а прямо в толпе. Прада, их выступления больше подходили для формата гайд-парка, которые начали работать в Москве 1 мая.

  • Плакат с надписью ''Богородица с народом''
    Еще по теме

    Антипутинские протесты в Москве

    И вновь - о Богородице

    Зато появилось обращение к Богородице. Это был то ли отголосок акции "Pussy Riot", то ли дань уважения к христианскому празднику Светлой Пасхи, которую православные встречали также 5 мая.

  • Участница акции протеста 6 мая 2013 года
    Еще по теме

    Антипутинские протесты в Москве

    Свободу политическим узникам

    Акция была посвящена и годовщине событий на Болотной площади 6 мая 2012 года и последовавшими за этим арестами их участников. Об этом, говорили многочисленные плакаты с именами тех, кто проходит по так называемому "Болотному делу".

  • Один из участников протеста 5 мая

    Антипутинские протесты в Москве

    Путин на втором плане

    Обращений, касающихся или адресованных непосредственно Путину, в отличие от других подобных акций, на "Весеннем марше свободы" было меньшинство, словно эта тема ушла на второй план.

    Автор: Егор Виноградов, Москва


Смотреть видео 03:42

Царь на галерах, или Иван Васильевич не меняет профессию - "Заповедник"

Контекст

Антипутинские протесты в Москве

5-6 мая 2013 года в Москве состоялись акции протеста против политики Владимира Путина, приуроченные к годовщине инаугурации президента. Фоторепортаж DW с улиц столицы. (06.05.2013)  

Ссылки в интернете

Интервью Юмашева

Аудио- и видеофайлы по теме

Царь на галерах, или Иван Васильевич не меняет профессию - "Заповедник"  

Попрощаться с Алексеевой пришли и Путин, и Навальный  

Как Путин и Меркель занялись транзитом газа перед переговорами в Брюсселе. DW Новости  

Также по теме

Deutschland Bettlerin im Schnee

В фонде "Ночлежка" удивлены попыткам записать его в "иноагенты" 22.11.2019

Муниципальный депутат Зоя Андрианова попросила администрацию президента проверить организацию для помощи бездомным. Заявление подано на фоне планов "Ночлежки" открыть приют в Москве.

Russland Gebäude Russischen Generalstaatsanwaltschaft

Генпрокуратуру РФ просят проверить информацию ФБК о прокуроре Москвы 14.11.2019

Лидеры двух фракций Мосгордумы, депутат Елена Шувалова и Илья Яшин обратились в Генпрокуратуру РФ и администрацию президента с просьбой проверить сообщение ФБК о Денисе Попове.

Deutschlandbesuch von US-Außenminister Pompeo

Помпео заявил о поставках оружия Украине для "борьбы с русскими" 12.11.2019

Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что Белый дом предоставил оборонительное оружие украинцам, чтобы убедиться, что "Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины".

Реклама

Самые читаемые

Немецкий эксперт о пользе секса в зрелом возрасте  

Украинский транзит газа из РФ по правилам ЕС: как это будет?  

На вооружение НАТО принят новейший разведывательный беспилотник  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно