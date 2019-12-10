Юмашев о Лужкове: Ушел из жизни один из главных политических тяжеловесов 1990-х

Юрий Лужков был яркой фигурой в российской политике, считает Валентин Юмашев, глава администрации президента Ельцина. В интервью Жанне Немцовой он напомнил, что Юрий Лужков "в течение нескольких лет был соратником Ельцина, стоял рядом в начале 1990-х, но в конце пути разошлись". Это произошло, по словам Юмашева, после того, как Лужков не поддержал команду молодых реформаторов в правительстве Виктора Черномырдина. "А дальше возникла уже совсем тяжелая ситуация между Лужковым и Ельциным, когда Юрий Михайлович принял решение, что он в 2000 году должен идти в большую политику - у него были президентские амбиции", - добавил Юмашев.

Бывший глава администрации президента Ельцина вспоминает, что "первый заход" в большую политику Лужков предпринял в августе 1998 года, он "активно продвигал президенту свою фигуру на должность премьер-министра, в том числе через моих коллег по администрации президента, в частности Сергея Ястржембского". Юмашев уверен, что если бы Ельцин поддержал эту идею, то в 2000 году Лужков стал бы президентом страны.

Второй попыткой Лужкова Юмашев назвал его тандем с Евгением Примаковым в 1999 году. "Но там фигура Путина была ярче, сильнее, и эти амбиции Лужкова закончились тем, что он устал, продолжил быть успешным мэром" - заключил Юмашев.

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