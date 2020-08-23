Юлия Тимошенко - украинский государственный и политический деятель, лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".
Юлия Тимошенко - украинский государственный и политический деятель, лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Первая и пока единственная женщина премьер-министр в истории Украины, а также первая женщина, занимавшая этот пост в странах СНГ. В 2004 году Тимошенко (вместе с Виктором Ющенко) была организатором и лидером Оранжевой революции. Во время президентства Виктора Януковича против Юлии Тимошенко открыли ряд уголовных дел. 5 августа 2011 года Тимошенко была арестована, 11 октября 2011 года осуждена на 7 лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года после Евромайдана Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. Участвовала в президентских выборах в Украине в 2010, 2014, 2019 годах.
Михаил Саакашвили может войти в правительство Украины. Речь идет о должности вице-премьера по реформам. Саакашвили готов принять предложение, потому что, по его словам, Зеленский не имеет ничего общего с коррупцией.
В Украине партии готовятся к внеочередным парламентским выборам, которые назначены на 21 июля. Партия нового президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обещает в парламенте "новые лица" с незапятнанной репутацией. Сможет ли "Зе-команда" взять большинство и верят ли ей украинцы?