Юлия Тимошенко - украинский государственный и политический деятель, лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Юлия Тимошенко - украинский государственный и политический деятель, лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Первая и пока единственная женщина премьер-министр в истории Украины, а также первая женщина, занимавшая этот пост в странах СНГ. В 2004 году Тимошенко (вместе с Виктором Ющенко) была организатором и лидером Оранжевой революции. Во время президентства Виктора Януковича против Юлии Тимошенко открыли ряд уголовных дел. 5 августа 2011 года Тимошенко была арестована, 11 октября 2011 года осуждена на 7 лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года после Евромайдана Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. Участвовала в президентских выборах в Украине в 2010, 2014, 2019 годах.