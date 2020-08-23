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Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко - украинский государственный и политический деятель, лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Юлия Тимошенко - украинский государственный и политический деятель, лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". Первая и пока единственная женщина премьер-министр в истории Украины, а также первая женщина, занимавшая этот пост в странах СНГ. В 2004 году Тимошенко (вместе с Виктором Ющенко) была организатором и лидером Оранжевой революции. Во время президентства Виктора Януковича против Юлии Тимошенко открыли ряд уголовных дел. 5 августа 2011 года Тимошенко была арестована, 11 октября 2011 года осуждена на 7 лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года после Евромайдана Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. Участвовала в президентских выборах в Украине в 2010, 2014, 2019 годах.

30.03.2020, Ukraine, Kiew: Parlamentschef Dmitri Rasumkow (M), und Julia Timoschenko, ehemalige Ministerpräsidentin der Ukraine, nehmen an einer außerordentlichen Sitzung im ukrainischen Parlament teil. In der krisengeschüttelten Ukraine hat das Parlament mitten in der Corona-Pandemie die Minister für Gesundheit und Finanzen entlassen. Foto: -/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Экс-премьер Украины Тимошенко заболела COVID-19 23.08.2020

По словам пресс-секретаря, у Тимошенко подтвержден коронавирус. Она находится в тяжелом состоянии.

22.01.2019 *** Ukrainian opposition politician Yulia Tymoshenko delivers a speech during a congress of Batkivshchyna (Fatherland) party in Kiev, Ukraine January 22, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Тимошенко получила более 5 миллионов евро "компенсации за политрепрессии" 04.05.2020

В декларации о доходах лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко указала, что получила в США более 5 миллионов евро "компенсации за политические репрессии".

Эксклюзив DW: Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера (24.04.2020) 24.04.2020

Михаил Саакашвили может войти в правительство Украины. Речь идет о должности вице-премьера по реформам. Саакашвили готов принять предложение, потому что, по его словам, Зеленский не имеет ничего общего с коррупцией.

21.07.2019, Ukraine, Cherkasy: CHERKASY, UKRAINE - JULY 21, 2019: Citizens register at a polling station to vote in the snap election to the Ukrainian Verkhovna Rada. Konstantin Sazonchik/TASS Foto: Konstantin Sazonchik/TASS/dpa |

ЦИК Украины объявил о победе "Слуги народа" на выборах в Раду 26.07.2019

По результатам подсчета ста процентов бюллетеней в Верховную раду Украины проходят пять партий. Партия Зеленского "Слуга народа" набрала более 43 процентов голосов.

Внеочередные выборы в Украине: какие партии пройдут в парламент (18.07.2019) 18.07.2019

Украина 21 июля выбирает новый парламент. Партия президента Зеленского может получить половину мест в Раде. Есть ли шансы у партии лидера "Океана Эльзы" и кто из прежних политиков окажется в Раде?

На кого сделал ставку Зеленский: о партийном списке нового президента Украины (10.06.2019) 10.06.2019

В Украине партии готовятся к внеочередным парламентским выборам, которые назначены на 21 июля. Партия нового президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обещает в парламенте "новые лица" с незапятнанной репутацией. Сможет ли "Зе-команда" взять большинство и верят ли ей украинцы?
Lawmakers wait for a parliament session to review a proposal by Ukrainian President Petro Poroshenko to introduce martial law for 60 days after Russia seized Ukrainian naval ships off the coast of Russia-annexed Crimea, in Kiev, Ukraine November 26, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Шансы пройти в Верховную раду есть у пяти партий 10.06.2019

По результатам опросов, на выборах в Верховную раду партию "Слуга народа" готовы поддержать 43-48 процента украинцев. На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь".
20.05.2019 +++ Ukraine's President-elect Volodymyr Zelenskiy takes the oath of office during his inauguration ceremony in the parliament hall in Kiev, Ukraine May 20, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

"Самая трудная роль комика Зеленского": пресса ФРГ об инаугурации 21.05.2019

Новый президент Украины оправдал надежды тех, кто ждал от него решительных действий, пишут немецкие СМИ. Правда, на церемонию инаугурации не приехал ни один из действующих политиков ФРГ.
Leader of Ukraine's opposition Batkivshchyna (Fatherland) party and presidential candidate Yulia Tymoshenko delivers a speech following the announcement of the first exit poll in a presidential election at her campaign headquarters in Kiev, Ukraine March 31, 2019. REUTERS/Vasily Fedosenko

Тимошенко не будет поддерживать ни Зеленского, ни Порошенко во втором туре выборов 02.04.2019

Бывшая кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко не намерена поддерживать кого-либо из ее более успешных соперников - Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Она уверена, что выборы сфальсифицированы.
A woman walks out of a voting booth at a polling station during a presidential election in the village of Kosmach in Ivano-Frankivsk Region, Ukraine March 31, 2019. REUTERS/Kacper Pempel

Всемирный конгресс украинцев дал оценку выборам президента Украины 01.04.2019

На президентских выборах в Украине не было использования административного ресурса для агитации. Об этом сообщили эксперты Всемирного конгресса украинцев.

Ukrainian comic actor and the presidential candidate Volodymyr Zelensky enters a hall in Kiev on March 6, 2019, to take part in the shooting of the television series Servant of the People where he plays the role of the President of Ukraine. - Anger with the political elite is partly behind the rise of Volodymyr Zelensky, a TV actor with no political experience who is the frontrunner in the upcoming presidential vote. Zelensky is polling at 25 percent, ahead of Poroshenko on 17 percent and former prime minister Yulia Tymoshenko on 16 percent as of March 4, 2019. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP) (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов президента Украины 01.04.2019

Предварительные результаты ЦИК подтверждают данные Национального экзитпола, согласно которому во втором туре за пост президента будут бороться Зеленский и Порошенко. Тимошенко выбывает из президентской гонки.

Что думают на Западе об успехе Зеленского и Порошенко на выборах в Украине. DW Новости (01.04.2019) 01.04.2019

В первом туре президентских выборов в Украине больше всего голосов удалось получить шоумену Владимиру Зеленскому. Во втором туре его ждет борьба с действующим президентом Петром Порошенко.
1.4.2019, Kiew, Ukraine, PK der Internationalen Wahlbeobachter in Kiew, Ukraine

Международные наблюдатели похвалили выборы в Украине и назвали недочеты 01.04.2019

Международные наблюдатели в своем предварительном отчете отметили, что первый тур президентских выборов в Украине прошел без нарушений, которые могли бы исказить результаты голосования.
Ukrainian comic actor and presidential candidate Volodymyr Zelenskiy reacts as he visits his campaign headquarters following a presidential election in Kiev, Ukraine March 31, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Комментарий: Страна побеждающего Зеленского 01.04.2019

Нынешний политический триумф Зеленского - вотум недоверия украинцев действующим политикам. Власть и оппозиция в первом туре проиграли комику, а в итоге - проигрывает вся страна, считает Сергей Руденко.
Leader of Ukraine's opposition Batkivshchyna (Fatherland) party and presidential candidate Yulia Tymoshenko delivers a speech following the announcement of the first exit poll in a presidential election at her campaign headquarters in Kiev, Ukraine March 31, 2019. REUTERS/Vasily Fedosenko

Тимошенко и Порошенко: проигравшие Зеленскому сдаваться не собираются 31.03.2019

Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента в Украине. Петр Порошенко признал успех соперника и готов бороться. Юлия Тимошенко со своим поражением пока не смирилась.
Ukrainian comic actor showman and presidential frontrunner Volodymyr Zelensky (C) reacts after the first exit poll results at his campaign headquarters in Kiev on March 31, 2019. - Comedian and political novice Volodymyr Zelensky topped the first round of Ukraine's presidential election on Sunday, exit polls showed, leading incumbent Petro Poroshenko into a run-off. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (Photo credit should read GENYA SAVILOV/AFP/Getty Images)

Окончательные данные Национального экзитпола подтверждают победу Зеленского на выборах в Украине 31.03.2019

Данные Национальные экзитпола на момент закрытия избирательных участков в Украине показывают, что во второй тур президентских выборов вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
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