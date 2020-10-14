Юлию Галямину приговорили к условному сроку

Муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину приговорили к двум годам условного срока, признав ее виновной в неоднократном нарушении правил проведения митингов. Такое решение принял Тверской суд Москвы в среду, 23 декабря.

Кроме того, суд назначил Галяминой два года испытательного срока, ей запрещено менять место жительства и предписано отмечаться в полиции два раза в месяц. Отягчающих обстоятельств суд не установил. К смягчающим отнес в том числе, что она депутат и ранее не судима, передает с места событий корреспондент DW.

Ранее обвинение требовало приговорить московского муниципального депутата к трем годам лишения свободы. Во время заседания суда у его здания собралось большое количество людей, пришедших поддержать Галямину.

Сама Галямина считает дело политически мотивированным и препятствующим ее деятельности как избранного депутата. "Меня судят за то, что за мной идут люди - мои избиратели, участники наших образовательных проектов, местные лидеры и местные политики", - заявила депутат в видеообращении, опубликованном в YouTube 23 декабря до оглашения приговора.

Дело Юлии Галяминой

Уголовное дело против Галяминой возбудили в конце июля. По версии следствия, в начале месяца депутат "разместила в сети интернет и соцсетях публикации лозунгов различного содержания с призывом к участию 15 июля 2020 года в незаконном массовом мероприятии - несогласованном митинге в центре Москвы, на который пришло не менее 150 человек".

Кроме того, за последние полгода вступили в силу два решения об административных штрафах, назначенных Галяминой за акции протеста летом 2019 года. Этого достаточно для возбуждения уголовного дела о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Соответствующую статью Уголовного кодекса РФ (212.1) называют "дадинской", потому что в 2015 году по ней впервые осудили московского активиста Ильдара Дадина.

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