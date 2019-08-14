 Юлию Галямину вновь задержали сразу после выхода из спецприемника | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2019

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Россия

Юлию Галямину вновь задержали сразу после выхода из спецприемника

После освобождения Галяминой ей вызвали "скорую", установившую повышенное давление. После осмотра медиков оппозиционного политика увезли в ОВД Тверское.

Юлия Галямина

Юлия Галямина

Муниципального депутата, незарегистрированного кандидата на выборах в Мосгордуму Юлию Галямину вновь задержали после освобождения из спецприемника, в котором она отбывала два срока административного ареста. Галямина вышла из спецприемника в Можайске в среду, 21 августа. Из-за поднявшегося давления ей вызвали "скорую". После осмотра врачей, несмотря на установленное повышенное давление, политика посадили в автозак и повезли в ОВД Тверское, сообщается на ее странице в Twitter.

Контекст

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При этом врачи по договоренности с полицией во время осмотра не пустили мужа Галяминой в скорую и затем в комнату спецприемника, где проводили обследование. 

25 суток ареста

В общей сложности депутат совета депутатов Тимирязевского района отбыла 25 суток административного ареста. Ее задержали 27 июля на Трубной площади. Хорошевский суд Москвы признал ее виновной по статье об организации акции протеста без подачи уведомления (часть 2 ст. 20.2 КоАП) и арестовал на 10 суток.

Срок этого ареста истек 6 августа. В тот же день из спецприемника Галямину перевезли в Чертановский районный суд, который арестовал ее еще на 15 суток, признав ее виновной в нарушении части 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в акции, повлекшей создание помех движению транспорта). Судья признала, что Галямина участвовала в шествиях с 14.00, хотя уже в 13.30 она была задержана. "То есть Юлия митинговала в центре Москвы, находясь при этом в ОВД. Как ей это удалось, судья пояснить не смогла", - сообщается в Twitter Галяминой. В протоколах, составленных сотрудниками полиции, депутат указана везде в мужском роде.

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