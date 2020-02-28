Южная Корея объявила высший уровень угрозы из-за коронавируса

На фоне стремительного распространения коронавируса SARS-CoV-2 и связанной с ним вирусной пневмонии COVID-19 власти Южной Кореи объявили высший уровень эпидемиологической угрозы. Правительство примет все необходимые меры, чтобы ограничить число заболеваний, заявил в воскресенье, 1 марта, президент страны Мун Чжэ Ин. "Мы преодолеем всплеск заболеваний COVID-19 и вновь оживим нашу сокращающуюся экономику", - пообещал он.

В тот же день власти в Сеуле сообщили о 586 новых случаях коронавируса. Тем самым, общее число заразившихся в Южной Корее превысило 3,7 тысячи человек, 18 больных скончались. Эта страна остается крупнейшим очагом распространения коронавируса после Китая.

В Китае число новых заражений снижается

В свою очередь Госкомитет здравоохранения КНР заявил о 573 новых пациентах с коронавирусом, из них 570 - в провинции Хубэй, с которой началось распространение нового возбудителя. Общее число заразившихся SARS-CoV-2 за последние два месяца в Китае составило почти 80 тысяч человек, почти 67 тысяч из них - в провинции Хубэй.

Вместе с тем показатель новых заражений в Китае уже несколько дней находится на низком уровне, если сравнивать его с цифрами за январь и первую половину февраля. Число скончавшихся от последствий инфекции возросло на 35 до 2870, указывается далее. При этом 34 человека скончались в провинции Хубэй.

Коронавирус выявлен в 64 странах и территориях

На третьем месте в мире по числу заражений коронавирусом находится Италия, в которой зафиксировано более 1,1 тысячи случаев заболевания. В Иране выявлены 593 заболевших, в Японии - 241, Сингапуре - 102, Франции - 100, Гонконге - 95, Германии - 79, США - 69, Испании - 58, Кувейте - 45, Таиланде - 42, Бахрейне - 41, Тайване - 39, Австралии и Малайзии - по 25, Великобритании - 23, ОАЭ - 21, Канаде - 20. В остальных странах пока менее 20 случаев коронавируса. В целом опасный возбудитель обнаружен уже в 61 стране и трех территориях (Гонконг, Макао и Тайвань). Кроме того, 705 человек заболели на круизном лайнере Diamond Princess в японском порту Иокогама.

По данным сайта Worldometer, число вылечившихся от пневмонии COVID-19 по всему миру достигло 1 марта 42 334 человек. Еще 2979 пациентов скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала вспышки коронавируса - 86 992 человек, указывается далее.

Первый случай заражения коронавирусом в Армении

Между тем первый пациент с SARS-CoV-2 появился в Армении. 29-летний гражданин страны вместе с супругой вернулся 28 февраля из Ирана и обратился в больницу, сообщил президент Никол Пашинян в Facebook. Состояние больного удовлетворительное, тест супруги на коронавирус был отрицательным, указал он далее. Около 30 человек, имевших контакты с пациентом, будут изолированы. Кроме того, власти в Ереване отменили шествие в память погибших во время массовых беспорядков 1 марта 2008 года.

Первые смерти от коронавируса в США, Австралии и Таиланде

В США от последствий заболеваний коронавирусом скончался первый пациент. Речь идет о мужчине в возрасте около шестидесяти лет, имевшем еще до заражения коронавирусом серьезные проблемы со здоровьем. После этого власти штата Вашингтон, где имел место летальный исход, объявили чрезвычайное положение. Губернатор штата Джей Инсли пообещал использовать все ресурсы для того чтобы отреагировать на вспышку заболевания. Ранее еще один гражданин США скончался от коронавируса в китайском Ухане.

Кроме того, первые жертвы коронавируса появились в Австралии, где утром 1 марта скончался 78-летний мужчина - пассажир Diamond Princess, и в Таиланде, власти которого сообщили о смерти 35-летнего пациента.

American Airlines отменила полеты в Милан

Американская авиакомпания American Airlines в связи с эпидемией в Италии аннулировала полеты из Нью-Йорка и Майами в Милан. Пока данная мера будет действовать до 24 апреля, сообщил авиаперевозчик. Власти Китая и Японии обсуждают возможность переноса на более позднее время государственного визита в Токио премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Планировавшийся на начало апреля визит может быть отложен до осени, сообщила японская газета Sankei со ссылкой на дипломатические круги.

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