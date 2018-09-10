 Юбиляр из дома Chanel | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Юбиляр из дома Chanel

Знаменитому немецкому кутюрье Карлу Лагерфельду 10 сентября исполняется 85 лет. Что привело его к мировой славе?

  • Карл Лагерфельд со своими моделями

    Король моды Карл Лагерфельд

    Когда родился Карл Лагерфельд, точно сказать не может уже, пожалуй, никто. Запутался даже он сам. Одно время он утверждал, что в сентябре 1938 года, потом в прессе фигурировал 1935 год, сейчас все чаще указывается 10 сентября 1933 года.

  • Карл Лагерфельд,1984 год

    Король моды Карл Лагерфельд

    Родился Карл в Гамбурге, в семье владельца фабрики по производству сгущенного молока. Отец будущего кутюрье много ездил по миру. И в Венесуэле, и в США, и в дореволюционной России (в частности, во Владивостоке) он выпускал консервированное молоко. Свои детские снимки Лагерфельд показывает очень-очень редко. Этот был сделан уже в зрелом возрасте - около 30 лет назад.

  • Желтое пальто от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Переехав из Германии в Париж, Карл Лагерфельд довольно быстро освоился в мировой столице моды. В 1954 году он получил первый приз на конкурсе, организованном Международным секретариатом по шерсти IWS за создание женского пальто желтого цвета.

  • Лагерфельд для Fendi

    Король моды Карл Лагерфельд

    В середине 1960-х Карл Лагерфельд работал для римского лейбла Fendi, традиционно специализирующегося на производстве одежды и аксессуаров из кожи и меха. Молодой дизайнер буквально совершил революцию на меховом поприще: изделия стали намного легче по весу, обрели совершенно новые формы и цвета.

  • Эскизы моделей для Fendi

    Король моды Карл Лагерфельд

    Лагерфельд не боялся перекрашивать и резать мех, соединять куски снова, создавая причудливые силуэты. Он же придумал знаменитый теперь на весь мир логотип Fendi - из двух латинских букв F. На фото - эскизы моделей для Fendi.

  • Платья от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Два периода своей творческой жизни Лагерфельд посвятил модному дому Chloé: с 1964-го по 1984-й, а потом - с 1992-го по 1997-й. Культовый статус обрели платья, разрисованные мастером от руки. В 1972 году он создал свою знаменитую коллекцию, вдохновленную стилем ар-деко. Платье по центру называется "Рахманинов" - в честь русского композитора.

  • Мода лейбла Karl Lagerfeld

    Король моды Карл Лагерфельд

    В 1974 году Лагерфельд основал свою собственную линию моды - Karl Lagerfeld Impression. Его работы, сделанные для этого лейбла, отличаются от всех других. Они намного ближе к его собственному стилю одежды: андрогинные силуэты, никаких ярких рисунков, преимущественно черный цвет, акцент на плечах и на талии.

  • Лагерфельд для Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

    В 1983 году Карл Лагерфельд стал художественным директором дома моды Chanel. Традиционному твидовому костюму он придал новый блеск: появились новые формы, варианты отделки, пуговицы. На смену тяжеловесному консерватизму пришла игривая легкость.

  • Модели, созданные для Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

    Именно Лагерфельд придумал "выносить сор из избы" в модной индустрии. Если раньше название лейбла указывалось разве что на подкладке, то теперь его стало видно и на внешних деталях: пуговицах, поясах, сумках и других аксессуарах. На фото - модели, созданные для Chanel в последние годы.

  • Сумки от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Работая для Chanel, Лагерфельд, любящий эксперименты с новыми материалами, создает костюмы и платья не только из джерси и твида, но и из кожи, латекса, неопрена. То же можно сказать о сумках и обуви. Фантазия мастера не знала и не знает границ!

  • Платье от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Карл Лагерфельд - не только модельер. Он всегда увлекался фотографией: организовал пару выставок, выпустил несколько альбомов, является лауреатом престижных международных наград в этой области. Лагерфельд известен и как создатель духов. В Париже он основал собственный издательский дом, открыл книжный магазин. Его личная библиотека насчитывает более 300 тысяч томов.

  • Карл Лагерфельд

    Король моды Карл Лагерфельд

    С тех пор, как в 1989 году умер спутник жизни Лагерфельда, кутюрье предпочитает жить в одиночестве. Он никогда не был женат и не имеет детей. В 2000 году Карл Лагерфельд решил похудеть и за 13 месяцев жесткой диеты сбросил 42 килограмма, о чем тут же написал книгу. Вес держит, по его словам, для того, чтобы без проблем носить узкие костюмы, без которых он жить не может.

  • Модели Карла Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Его частенько критиковали за привлечение к работе худосочных моделей, однако Лагерфельд стоит на своем. В 2004 году он создал коллекцию для шведской компании H&M, производящей недорогую модную одежду для молодежи. Увидев, что его силуэты выпустили не только в "худых", но и в "полных" размерах, кутюрье разозлился.

  • Костюмы от Карла Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    В качестве дизайнера он, помимо прочего, создал плюшевого мишку, одетого так же, как он сам, бутылку Кока-Колы, вышедшую ограниченным тиражом, коллекцию шлемов для мотоциклистов, коллекцию украшений для фирмы Swarovski, коллекцию обуви для итальянского лейбла Hogan. В костюмах, им придуманных, на сцену выходили Мадонна и Кайли Миноуг, звезды Венского оперного театра и миланской "Ла Скалы".

  • Кошка Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Он обожает свою кошку по кличке Шупетт: создает для нее коллекции одежды и аксессуаров, а также профили в социальных сетях, снимается с ней в рекламе.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Карл Лагерфельд со своими моделями

    Король моды Карл Лагерфельд

    Когда родился Карл Лагерфельд, точно сказать не может уже, пожалуй, никто. Запутался даже он сам. Одно время он утверждал, что в сентябре 1938 года, потом в прессе фигурировал 1935 год, сейчас все чаще указывается 10 сентября 1933 года.

  • Карл Лагерфельд,1984 год

    Король моды Карл Лагерфельд

    Родился Карл в Гамбурге, в семье владельца фабрики по производству сгущенного молока. Отец будущего кутюрье много ездил по миру. И в Венесуэле, и в США, и в дореволюционной России (в частности, во Владивостоке) он выпускал консервированное молоко. Свои детские снимки Лагерфельд показывает очень-очень редко. Этот был сделан уже в зрелом возрасте - около 30 лет назад.

  • Желтое пальто от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Переехав из Германии в Париж, Карл Лагерфельд довольно быстро освоился в мировой столице моды. В 1954 году он получил первый приз на конкурсе, организованном Международным секретариатом по шерсти IWS за создание женского пальто желтого цвета.

  • Лагерфельд для Fendi

    Король моды Карл Лагерфельд

    В середине 1960-х Карл Лагерфельд работал для римского лейбла Fendi, традиционно специализирующегося на производстве одежды и аксессуаров из кожи и меха. Молодой дизайнер буквально совершил революцию на меховом поприще: изделия стали намного легче по весу, обрели совершенно новые формы и цвета.

  • Эскизы моделей для Fendi

    Король моды Карл Лагерфельд

    Лагерфельд не боялся перекрашивать и резать мех, соединять куски снова, создавая причудливые силуэты. Он же придумал знаменитый теперь на весь мир логотип Fendi - из двух латинских букв F. На фото - эскизы моделей для Fendi.

  • Платья от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Два периода своей творческой жизни Лагерфельд посвятил модному дому Chloé: с 1964-го по 1984-й, а потом - с 1992-го по 1997-й. Культовый статус обрели платья, разрисованные мастером от руки. В 1972 году он создал свою знаменитую коллекцию, вдохновленную стилем ар-деко. Платье по центру называется "Рахманинов" - в честь русского композитора.

  • Мода лейбла Karl Lagerfeld

    Король моды Карл Лагерфельд

    В 1974 году Лагерфельд основал свою собственную линию моды - Karl Lagerfeld Impression. Его работы, сделанные для этого лейбла, отличаются от всех других. Они намного ближе к его собственному стилю одежды: андрогинные силуэты, никаких ярких рисунков, преимущественно черный цвет, акцент на плечах и на талии.

  • Лагерфельд для Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

    В 1983 году Карл Лагерфельд стал художественным директором дома моды Chanel. Традиционному твидовому костюму он придал новый блеск: появились новые формы, варианты отделки, пуговицы. На смену тяжеловесному консерватизму пришла игривая легкость.

  • Модели, созданные для Chanel

    Король моды Карл Лагерфельд

    Именно Лагерфельд придумал "выносить сор из избы" в модной индустрии. Если раньше название лейбла указывалось разве что на подкладке, то теперь его стало видно и на внешних деталях: пуговицах, поясах, сумках и других аксессуарах. На фото - модели, созданные для Chanel в последние годы.

  • Сумки от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Работая для Chanel, Лагерфельд, любящий эксперименты с новыми материалами, создает костюмы и платья не только из джерси и твида, но и из кожи, латекса, неопрена. То же можно сказать о сумках и обуви. Фантазия мастера не знала и не знает границ!

  • Платье от Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Карл Лагерфельд - не только модельер. Он всегда увлекался фотографией: организовал пару выставок, выпустил несколько альбомов, является лауреатом престижных международных наград в этой области. Лагерфельд известен и как создатель духов. В Париже он основал собственный издательский дом, открыл книжный магазин. Его личная библиотека насчитывает более 300 тысяч томов.

  • Карл Лагерфельд

    Король моды Карл Лагерфельд

    С тех пор, как в 1989 году умер спутник жизни Лагерфельда, кутюрье предпочитает жить в одиночестве. Он никогда не был женат и не имеет детей. В 2000 году Карл Лагерфельд решил похудеть и за 13 месяцев жесткой диеты сбросил 42 килограмма, о чем тут же написал книгу. Вес держит, по его словам, для того, чтобы без проблем носить узкие костюмы, без которых он жить не может.

  • Модели Карла Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Его частенько критиковали за привлечение к работе худосочных моделей, однако Лагерфельд стоит на своем. В 2004 году он создал коллекцию для шведской компании H&M, производящей недорогую модную одежду для молодежи. Увидев, что его силуэты выпустили не только в "худых", но и в "полных" размерах, кутюрье разозлился.

  • Костюмы от Карла Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    В качестве дизайнера он, помимо прочего, создал плюшевого мишку, одетого так же, как он сам, бутылку Кока-Колы, вышедшую ограниченным тиражом, коллекцию шлемов для мотоциклистов, коллекцию украшений для фирмы Swarovski, коллекцию обуви для итальянского лейбла Hogan. В костюмах, им придуманных, на сцену выходили Мадонна и Кайли Миноуг, звезды Венского оперного театра и миланской "Ла Скалы".

  • Кошка Лагерфельда

    Король моды Карл Лагерфельд

    Он обожает свою кошку по кличке Шупетт: создает для нее коллекции одежды и аксессуаров, а также профили в социальных сетях, снимается с ней в рекламе.

    Автор: Дарья Брянцева


Контекст

От Коко Шанель до Юбера де Живанши: как кутюрье работают для сцены

Балеты Дягилева, шоу во "Фридрихштадтпаласт", спектакли Большого театра в Москве восхищают, кроме всего прочего, великолепными костюмами, которые часто создают известные кутюрье. (07.05.2018)  

Кто был музой Юбера де Живанши?

Самые знаменитые наряды Одри Хепбёрн в кино - от Живанши. И в платье от Живанши она получала свой "Оскар" за главную роль в "Римских каникулах" в 1954 году. (12.03.2018)  

Вольфгангу Йоопу - 70 лет!

Знаменитый немецкий модельер, а также актер, художник, писатель, телеведущий и предприниматель по совместительству, празднует юбилей и не думает о пенсии. (18.11.2014)  

Сказочная история супермодели Клаудии Шиффер

Для нас она - неподражаемая супермодель. А тридцать лет назад, когда начинала свою карьеру, Клаудия Шиффер ужасно комплексовала. Но позже стала рекордсменкой модельного бизнеса. (24.08.2017)  

Кутюрье Лагерфельд создает одежду для широких масс

Немецкий дизайнер Карл Лагерфельд намерен создать линию одежды, рассчитанную на массового потребителя. Маэстро моды планирует представить новую коллекцию в осенне-зимнем сезоне 2011-2012 года. (08.09.2010)  

Лагерфельд заступился за худых моделей

Дискуссия о необходимости изменения идеалов красоты, развернувшаяся в немецком обществе, и инициатива журнала Brigitte, намеренного отказаться от услуг профессиональных моделей, вызвала негодование Карла Лагерфельда. (11.10.2009)  

Фотогалерея: Карл Лагерфельд привез гламур на Кубу

В Гаване прошел первый показ Chanel с участием арт-директора французского дома высокой моды, Карла Лагерфельда, кинозвезд и знаменитостей. Среди моделей - внук Фиделя Кастро. (04.05.2016)  

Фотогалерея: Король моды Карл Лагерфельд  

Аудио- и видеофайлы по теме

Модный Берлин  

С борсеткой в офис?  

Урок стиля от принца  

Кошка Карла Лагерфельда - звезда экрана  

Модная революция на Кубе  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера