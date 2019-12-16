Юбилейный год Бетховена: что, где, когда

Бетховен. Почему Бетховен? Почему его музыка стала гимном Европейского Союза и звучит во всем мире по самым разным важным и торжественным поводам. Почему он символизирует высочайшее качество и немного тоже героизм, а также истину, добро и красоту? Когда и как он стал не выходящим из моды брендом? Что сегодня могут нам дать жизнь и творчество этого исключительного музыканта и человека? И что собственно знаем мы о Людвиге ван Бетховене?

Предстоящий год предлагает неисчерпаемые возможности открыть для себя заново великого немецкого композитора. В 2020 году отмечается 250-я годовщина его дня рождения, и Германия основательно подготовилась к юбилею. В 2020 году под девизом "Открываем заново Бетховена" состоятся более тысячи культурных событий: концерты, оперные спектакли, выставки, литературные чтения, симпозиумы. Смета программы юбилейного года Бетховена составляет 42 миллиона, из них 27 миллионов выделены из федерального бюджета страны. На торжественной церемонии открытии программы "BTHVN2020" вечером 16 декабря в Бонне, уполномоченная правительства по вопросам культуры и СМИ Моника Грюттерс (Monika Grütters) назвала Бетховена "одним из главных культурных послов Германии" и напомнила, что еще при жизни композитор был легендой, радикальным новатором, восхищавшим широкую аудиторию. "Он был одним из первых, кому поклонялись во всем мире, он был суперзвездой", - заявила политик.

Главные выставки юбилейного года

Уже на следующий день после официального старта программы юбилейного года Бетховена в Бонне прошли вернисажи двух главных тематических выставок. Федеральный выставочный зал подготовил масштабную экспозицию под названием "Бетховен. Мир. Гражданин. Музыка", на которой представлены основные этапы жизни и творчества композитора. Экспонаты собраны со всего мира и отчасти выставляются публично впервые.

Бетховен и Гёте. Гравюра с выставки "Beethoven. Welt.Bürger.Musik"

Полностью переработана по случаю юбилейного года и постоянная экспозиция в знаменитом доме-музее Бетховена, который считается одним из самых посещаемых музеев такого рода в мире вообще. Новая экспозиция обещает посетителям "событийное и эмоциональное" погружение в жизнь Бетховена и его творчество.

В Историческом музее Бетховен будет представлен в контексте гимнов, маршей и шлягеров как политический композитор. Женский музей приоткроет завесу над его отношениями с женщинами. Художественный музей Бонна попытается найти аналогию бетховенской музыке в современном искусстве с его поисками резонанса между звуками и тишиной. Музей рок- и поп-музыки выяснит, какое влияние оказал Бетховен на популярную массовую культуру. Выставка в доме-музее Эрнста Морица Арндта, поэта и сказочника, также родившегося в Бонне, пойдет по следу Бетховена через японские мангу и аниме.

Бонн будет, разумеется, не единственным городом, где в юбилейный год Бетховена пройдут посвященные ему выставки. Государственная библиотека в Берлине, например, предоставит возможность полюбоваться на манускрипты Бетховена. В Лейпциге музей Баха покажет двух великих классиков в тандеме.

Хореографические ассоциации на тему Бетховена

Под знаком Бетховена 2020 год будет проходить и на театральной сцене. Классик современного балета Джон Ноймайер поставил со своей труппой в Гамбурге хореографический спектакль, идущий по пути поиска ассоциаций движения с музыкой и личностью Бетховена. Многочисленные хореографические вариации на музыку Бетховена запланированы также и в Бонне. Боннский драматический театр в течение всего года будет исследовать композитора с различных ракурсов в своих специальных постановках: то Бетховен будет показан как дитя своего времени, то - нашим современником. В различных постановках Германии в 2020 году будет представлена единственная опера Бетховена "Фиделио", в том числе и в шутовском контексте Кельнского карнавала. Бетховен станет также героем мюзикла и рок-оперы. В Мангейме в Национальном театра можно будет проследить путь Девятой симфонии Бетховена в саундтрек к фильму Стэнли Кубрика "Заводной апельсин". В Кельнской филармонии состоится экспериментальное рождение его незавершенной Десятой симфонии - на стыке классической музыки, драматического искусства, вокала и хореографии.

Уникальная концертная программа

Концертная программа составляет, разумеется, львиную долю мероприятий юбилейного года. Боннский оркестр имени Бетховена не позволит себе ни секунды передышки в 2020 году и обещает удивить даже тех, кто уверен в своем абсолютном знании всех партитур Бетховена. Симфоническое наследие Бетховена сделает ядром своей программы в 2020 году и традиционный Бетховенский фестиваль в Бонне.

Людвиг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven) (1770-1827)

Бетховен станет обязательной программой для проходящего раз в четыре года конкурса оркестров Германии. Боннский джазовый фестиваль приглашает ведущих джазовых исполнителей мира джемить в духе искусства импровизации Бетховена. Легендарные пионеры электронной музыки Kraftwerk отпразднуют свое 50-летие в гостях у Бетховена в Бонне, где в рамках программы "BTHVN2020" состоится их единственный концерт в Германии, начинающий мировое турне 2020 года. Юбилейный год также услышит новые композиции, вдохновленные Бетховеном, на музыкальном рынке появятся новые записи его собственных произведений, на киноэкранах будут показаны посвященные ему фильмы, а на подиумах будут вести диспуты о нем музыковеды и экологи, а также знатоки других самых разных направлений.

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