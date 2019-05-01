 Эстония поддержит климатическую нейтральность Евросоюза к 2050 году | Новости из Германии о Европе | DW | 03.10.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Эстония поддержит климатическую нейтральность Евросоюза к 2050 году

Инвестиции в новые технологии и борьбу с изменением климата принесут многократную отдачу, заявил эстонский премьер Юри Ратас. Для выполнения стратегии ЕС Таллину необходимы вложения в 17 млрд евро.

Таллин

Таллин (фото из архива)

Эстония присоединилась к стратегической инициативе Европейского Союза - к 2050 году достичь климатической нейтральности в странах ЕС. Правительство республики на заседании в четверг, 3 октября, поддержало долгосрочную стратегию "Чистая планета для всех".

"Я убежден, что каждый евро, который мы инвестируем в борьбу с изменением климата и в новые технологии, принесет многократную отдачу в плане благосостояния и качества жизни", заявил премьер-министр Юри Ратас. Он подчеркнул необходимость привлекать внимание населения к теме.

Необходимы инвестиции в 17 млрд евро

Эстония может достичь климатической нейтральности к 2050 году, допускают эксперты Стокгольмского института окружающей среды. Для этого потребуются государственные и частные инвестиции в размере 17,3 млн евро с 2021 по 2050 годы, говорится в исследовании института, опубликованном в сентябре. В том же месяце 66 стран перед началом саммита ООН по климату обязались достичь так называемого нулевого углеродного следа к 2050 году.

Контекст

Власти ФРГ решили субсидировать экологичный образ жизни, например покупку электрокара, и взимать плату за эмиссию СО2: чем она больше от товара, тем дороже тот обойдется покупателю. (20.09.2019)

Синтетический керосин может радикально изменить мировую авиацию: новая разработка ученых дает отрасли шанс избавиться от репутации "убийцы климата". (06.09.2019)

Климатическая нейтральность означает экономическую деятельность с нулевыми выбросами парниковых газов. Европейская комиссия представила долгосрочную стратегическую концепцию снижения этих выбросов в ноябре 2018 года.

На саммите ЕС в июне 2019 года Эстония наряду с Венгрией, Польшей и Чехией отказались принять концепцию. Таллин не хотел устанавливать окончательный срок для достижения ее целей.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Участница акции в защиту климата на Колледж-Стрит в Сиднее.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Австралия: противогаз вместо занятий

    Десятки тысяч жителей Австралии вышли на улицы страны с требованием более активных действий властей в защиту климата. На фото - участница акции на Колледж-Стрит в Сиднее.

  • Участники движения Fridays For Future на акции в Берлине.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Берлин: "Наша планета - наша ответственность"

    Юные участники движения Fridays For Future ("Пятницы ради будущего") на акции в защиту климата в Берлине. Немецкие экологические активисты требуют от правительства и компаний сократить выбросы в атмосферу CO2 и активнее бороться с глобальным потеплением. Митинги прошли более чем в 150 городах Германии.

  • Активисты движения Ice on the rope на акции протеста в Мюнхене

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Мюнхен: льда становится все меньше

    Активисты движения Ice on the rope стоят на кусках льда под импровизированной виселицей в Мюнхене во время всемирной акции протеста в защиту климата.

  • Участники акции в защиту климата в Париже

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Париж: "Климат - это я"

    Во Франции на демонстрации и митинги вышли около 115 тысяч человек, среди них 50 тысяч - в Париже. К глобальной экологической забастовке присоединились около 100 школ по всей стране.

  • Акция а защиту климата в Лондоне

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Лондон: "Планеты Б - нет"

    Акции в защиту климата проходят по всей Великобритании. В одном лишь Лондоне в них участвовали более 100 тысяч человек, в том числе студенты и школьники. "Планеты Б - нет", - написано на одном из плакатов.

  • Акция в защиту климата в Киеве

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Киев: "Планета в опасности"

    Участники митинга в Киеве собрались перед зданием правительства. К акции присоединились жители других городов Украины. Активисты требуют от властей повышения энергоэффективности и перехода на возобновляемые источники энергии.

  • Демонстрация в защиту климата в польском городе Гдыня

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Гдыня: "Даже интроверты здесь"

    Надпись на плакате этой участницы акции в защиту климата в польском городе Гдыня гласит: "Дела так плохи, что даже интроверты здесь".

  • Участница экологической акции с индонезийского острова Ява держит в руках плакат

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Индонезия: "Грустный белый мишка"

    Юная участница экологической акции с индонезийского острова Ява нарисовала на плакате белого медведя с грустным взглядом, сидящего на тающей льдине в Арктике.

  • Экологическая активистка в Кесон-Сити, пригороде столицы Филиппин Манилы.

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Филиппины: последствия ощущаются уже сейчас

    По данным гуманитарных организаций, последствия изменения климата уже ощущаются на Филиппинах. Сообщения о наводнениях в прибрежных районах и разрушительных тайфунах появляются все чаще. На фото - активистка движения в защиту климата в Кесон-Сити, пригороде филиппинской столицы Манилы.

  • Участники акции протеста в Таиланде

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Таиланд: "Это наше будущее!"

    Таиландские школьники и студенты в рамках глобальной экологической забастовки проводят акцию у здания министерства природных ресурсов и экологии в Бангкоке.

  • Участники протеста в Бангладеш

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Бангладеш: протесты в голубом

    Школьники и студенты вышли на акцию протеста в Дакке, столице Бангладеша. Эта густонаселенная страна со 165 млн жителей находится на одном из первых мест в списке государств, которым угрожает опасность, связанная с повышением уровня моря, - следствия глобального потепления.

  • Протесты в Кении

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Кения: протесты на экваторе

    "Отрицание - это не политика!" В Найроби, столице Кении, активисты требуют от политиков решительных действий, направленных на борьбу с изменением климата.

  • Дети держат в руках разноцветные картинки на акции в защиту климата в Анкаре

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Турция: разноцветные картинки

    В столице Турции Анкаре на демонстрацию против глобального потепления вышли не только студенты и школьники, но и дети дошкольного возраста.

  • Демонстрация в Никосии

    Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

    Кипр: у климата нет границ

    Школьники и студенты вместе с родителями участвуют в демонстрации в Никосии, столице Республики Кипр. Озабоченность в связи с надвигающимся глобальным потеплением не знает границ - ее испытывают и жители Северного Кипра по другую сторону демаркационной линии.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 02:31

Тающая мерзлота: немецкий ученый о последствиях изменения климата для Якутии

Контекст

Митинги в защиту климата: от Австралии - и по всему миру

Стартовав в Австралии, акция в защиту климата прокатилась по всему миру. Митинги и демонстрации против глобального потепления прошли почти в 150 странах. Как это было - в фотогалерее DW. (20.09.2019)  

Ссылки в интернете

Исследование Стокгольмского института окружающей среды

Аудио- и видеофайлы по теме

Как на России скажется новая политика Германии по защите климата?  

Тающая мерзлота: немецкий ученый о последствиях изменения климата для Якутии  

Как сократить число жертв загрязнения воздуха?  

Также по теме

Estland Premierminister Juri Ratas

Ультраправые в правительстве: стресс-тест для эстонской демократии 01.05.2019

Чтобы остаться у власти, эстонский премьер-министр позволил ультраправой партии EKRE войти в правительство. DW поговорила с наблюдателями о новой правящей коалиции и вызовах для нее.

Реклама

Самые читаемые

Михаил Ходорковский: Власть делает вид, что она не знает, где я нахожусь  

"Формула Штайнмайера": капитуляция Киева или шанс завершить войну в Донбассе?  

МИД ФРГ: "Формула Штайнмайера" - это только один фрагмент пазла"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно