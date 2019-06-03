Эстония вспоминает жертв Холокоста в нацистском концлагере Клоога

Эстония вспоминает погибших в ходе массовой казни в нацистском концлагере Клоога. Необходимо "выступать в поддержку исторической истины и передавать знания из прошлого будущим поколениям, чтобы идеологии не смогли взять верх над гуманностью", заявила министр народонаселения республики Рийна Солман на памятных мероприятиях в четверг, 19 сентября. В рамках мероприятий в Таллине прошла международная конференция с участием представителей еврейского сообщества Эстонии и сотрудников мемориала памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" в Иерусалиме.

"Преступления против человечности, совершенные во время Второй мировой войны, невозможно понять", - написал эстонский премьер-министр Юри Ратас на своей странице в соцсети Facebook. Он призвал "помнить о них, осуждать их и делать все, чтобы они больше не повторились".

Нацистский концлагерь Клоога существовал на севере оккупированной Эстонии с сентября 1943 по сентябрь 1944 года. Около 2 тысяч его узников, большинство из которых составляли евреи, 19 сентября 1944 года были расстреляны, их тела - сожжены. Части Красной армии пробились к концлагерю через считанные дни.

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