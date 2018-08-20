Эстетика брутализма в бывшей Югославии (фотогалерея)

Архитектура брутализма в бывшей Югославии

Партизанский мемориал

Гигантский мемориальный комплекс в Хорватии, на Петровой-Горе близ границы с Боснией и Герцеговиной, был возведен в 1981 году. Он посвящен партизанам, погибшим здесь в боях против вермахта и подразделений усташей. В лесах Петровой-Горы партизаны скрывались во время Второй мировой войны. Мемориал - в очень плохом состоянии и находится на грани разрушения.