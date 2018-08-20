Эстетика брутализма в бывшей Югославии (фотогалерея)

Брутализм - стиль в архитектуре 1950-1970 годов. Еще недавно его считали грубым и уродливым, но теперь снова говорят о его особенной эстетике - в том числе и в бывшей Югославии.
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