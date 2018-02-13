Эрих Хонеккер: взлет и падение последнего лидера ГДР

30 лет назад, 18 октября 1989 года, последний партийный и государственный лидер ГДР Эрих Хонеккер был освобожден от всех занимаемых должностей.
Карьера Эриха Хонеккера (Erich Honecker), занимавшего в последние 18 лет ГДР пост генерального секретаря ЦК СЕПГ (Социалистической единой партии Германии, правившей в ГДР), начиналась еще во времена Веймарской республики. Хонеккер родился в 1912 году в Сааре. В 18 лет вступил в компартию. Учился в школе Коминтерна в Москве. По возвращении в Германию стал главой саарского комсомола. Вскоре к власти в Германии пришел Гитлер (Adolf Hitler).
Партийная карьера Хонеккера
Позже официальная гэдээровская пропаганда с пафосом описывала героическую борьбу Хонеккера с нацистами. При этом известно, что когда нацисты его в свое время арестовали, они приговорили Хонеккера не к смертной казни и даже не к заключению в концлагере, а к десяти годам тюрьмы. Для тех времен это было мягкое наказание. В 1945 году, после разгрома нацистов, Хонеккер вышел на свободу и сразу же возглавил работу с молодежью в советской оккупационной зоне Германии.
Образования он не получил практически никакого, был косноязычен, говорил на жутком провинциальном диалекте, но в его абсолютной преданности партии не было ни малейшего сомнения. Это оценили. Эрих Хонеккер стал секретарем ЦК СЕПГ и чуть позже - членом Политбюро. В этом качестве он был одним из инициаторов строительства Берлинской стены и приказа стрелять "на поражение" в жителей ГДР, пытавшихся бежать на Запад. В ЦК Хонеккер занимался вопросами безопасности. Это показывает, в частности, насколько доверял ему Вальтер Ульбрихт (Walter Ulbricht) - тогдашний партийный и государственный лидер ГДР. Но в 1971 году, заручившись поддержкой Брежнева, Хонеккер организовал в Восточном Берлине "дворцовый переворот": отправил своего покровителя на пенсию и занял его пост.
Отставка противника перестройки
К концу 1980-х годов ситуация в ГДР была просто катастрофической для правящей верхушки. Десятки тысяч восточных немцев бежали на Запад через Венгрию и Чехословакию. В Восточном Берлине, Лейпциге, Дрездене, других городах ГДР проходили массовые демонстрации, участники которых требовали демократических реформ. А генеральный секретарь ЦК СЕПГ продолжал твердить о завоеваниях социализма, которыми ни в коем случае нельзя поступаться, о происках врагов и подрывной деятельности мирового империализма.
Хонеккер был ярым противником перестройки, поэтому в октябре 1989 году его освободили от всех занимаемых должностей - "по состоянию здоровья". Но хода истории это уже изменить не могло. Через три недели после отставки Хонеккера пала Берлинская стена, а затем и Германия воссоединилась. ГДР перестала существовать.
Что касается бывшего генсека, то еще до объединения страны восточногерманская прокуратура возбудила против него уголовное дело по обвинению в государственной измене, злоупотреблении властью, хищениях социалистической собственности и коррупции. Толчком послужило продолжавшееся семь часов заседание Народной палаты ГДР, на котором обсуждался доклад специальной парламентской комиссии. Речь шла об охотничьих угодьях Хонеккера и других членов Политбюро, о построенных за государственный счет виллах. Эрих Хонеккер, как и несколько других членов ЦК и Политбюро, был помещен под домашний арест. Но ненадолго: он лег в больницу на обследование. Врачи нашли у 77-летнего Хонеккера рак в начальной стадии.
Что было после объединения Германии?
Как рассказывает в своей книге "Глава государства в отставке" журналист Томас Кунце (Thomas Kunze), после операции прокуратура собиралась отправить Хонеккера из центральной берлинской клиники "Шарите" прямиком в тюремную камеру, однако его адвокаты добились отмены санкции на его арест по состоянию здоровья. В связи с этим возникла неожиданная проблема: жить Хонеккеру было негде. Его роскошный особняк в дачном поселке под Берлином, в котором еще недавно обитали гэдээровские партийные боссы, был конфискован.
И хотя власти готовы были предоставить Хонеккеру и его супруге квартиру в одном из новых микрорайонов, те отказались от всех предложенных вариантов. Не то, чтобы его могли линчевать прямо у подъезда, но спокойной жизни у него, конечно же, не было бы.
Чету Хонеккеров приютил в своем доме приходской священник Уве Хольмер (Uwe Holmer), живший в деревне неподалеку от Берлина. Весьма примечательный поступок в отношении многолетних борцов с религией. У пастора Хольмера - десять детей. Несмотря на хорошие оценки в школе, ни одному из них не дали в свое время в ГДР поступить в вуз, причем только из-за того, что их отец - священник. Когда журналисты заговорили об этом с Хольмером, пастор ответил: "Это не значит, что Хонеккеры не заслуживают христианского милосердия".
Тут самое время сказать несколько слов о семье Хонеккера. У него была дочь от первого брака с Эдит Бауман (Edit Baumann), работавшей в ЦК гэдээровского комсомола. В начале 1950-х годов Хонеккер развeлся с Бауман и женился на Маргот Файст (Margot Feist), которая была на 15 лет моложе его. Маргот Файст родила ему вторую дочь - Соню. Именно к Соне, которая вышла замуж за чилийского коммуниста, эмигрировавшего в ГДР после путча и позже вернувшегося на родину, Хонеккер, оставшийся без дома и без родины, в конце концов отправится из Германии в январе 1993 года доживать свои дни.
Как Хонеккер сбежал в Москву
Но вернемся в год 1990-й. Вечно оставаться у пастора Хольмера бывший генсек не мог, да и не хотел. Следствие по его делу продолжалось, здоровье после операции поправилось, и Хонеккер опасался ареста. Нужно было бежать. Но куда? В Москве остались друзья в ЦК, которые обещали не бросать в беде. 3 апреля 1990 года военные Западной группы советских войск, дислоцированной в ГДР, перевезли Эриха Хонеккера и его жену в советский военный госпиталь в окрестностях Потсдама.
Но 10 августа 1990 года представители берлинской прокуратуры довели до сведения Хонеккера, что к пунктам обвинения против него добавился еще один: соучастие в убийстве. Речь шла о приказе стрелять по беглецам на Запад и о минировании территории вдоль германо-германской границы. Хонеккеру стало ясно, что ему реально грозят суд и тюремное заключение. Он стал бомбардировать Москву просьбами о предоставлении ему политического убежища.
Помог Хонеккеру вице-президент СССР Геннадий Янаев. 13 марта 1991 года посол СССР в Бонне официально уведомил правительство ФРГ о том, что Эрих Хонеккер и его супруга вылетели из Германии в Советский Союз. Сначала чету Хонеккеров переправили вертолетом на один из аэродромов Западной группы войск, а потом - военно-транспортным самолетом в Москву.
Отставного гэдээровского лидера и его супругу поселили в поселке "Горки" под Москвой. Бывший генсек пользовался покровительством Янаева, Язова и председателя КГБ Крючкова. Примечательно, что все друзья и покровители Хонеккера оказались в числе главных организаторов августовского путча. И когда путчисты потерпели поражение, Хонеккера фактически поместили под домашний арест.
В Германии тем временем шли первые судебные процессы над бывшими гэдээровскими пограничниками, убивавшими тех, кто пытался бежать на Запад. Но это - исполнители, а как быть с теми, кто отдавал приказы? Немецкая общественность все громче требовала суда над бывшим генсеком. Хонеккер боялся, что Ельцин выдаст его властям ФРГ. Надо было снова бежать. Но куда? В Китай? Северную Корею? На Кубу? В Чили? После путча 1973 года тысячи чилийцев, поддерживавших Народный Фронт убитого президента Альенде, нашли убежище в ГДР. Многие из них, вернувшись после отставки диктатора на родину, вошли во властные структуры. Наконец, зять Хонеккеров был чилийцем.
Тюрьма, следствие и последние месяцы жизни
Выручил старый друг - посол Чили в Москве. В правительстве Альенде он был в свое время министром иностранных дел, потом больше десяти лет жил в ГДР. С четой Хонеккеров они дружили домами. На посольской машине ывшего генсека и его супругу привезли в посольство Чили. Здесь беглецы пробыли больше полугода - до июля 1992 года. Потом посол был отозван в Чили - и четыре российских охранника препроводили 29 июля 1992 года Эриха Хонеккера в аэропорт Внуково, где тот поднялся на борт самолета, следовавшего спецрейсом в Берлин. В Берлине он был арестован.
Престарелого Хонеккера ждал судебный процесс. На скамье подсудимых вместе с ним сидели другие члены Политбюро и ЦК СЕПГ, поставившие свои подписи под приказом о стрельбе на поражение по беглецам. Большинству из них приговор так и не был вынесен: их отпустили с миром, руководствуясь заключениями врачей. В январе 1993 года было закрыто и дело Эриха Хонеккера. Еще в Москве врачи Боткинской больницы обнаружили у него метастазы в печени, и немецкие судьи решили освободить его. 169 дней просидел в тюрьме бывший партийный и государственный лидер ГДР.
В итоге Эрих Хонеккер наконец-то улетел в Чили. Дочь купила для него небольшой домик в пригороде Сантьяго. Здесь 29 мая 1994 года Хонеккер скончался от рака печени. Провожавшие его в последний путь родственники и соратники пели "Интернационал" над гробом, покрытым флагом ГДР. Вдова Хонеккера осталась жить в Чили, где умерла в 2016 году.
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