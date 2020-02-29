 Эрдоган сообщил об уничтожении складов с химическим оружием в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.02.2020

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Мир

Эрдоган сообщил об уничтожении складов с химическим оружием в Сирии

Турецкая авиация нанесла удары по ряду объектов в сирийской провинции Идлиб, среди прочего уничтожив комплекс по производству химического оружия, заявил президент Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция нанесла удары по ряду объектов в сирийской провинции Идлиб, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. При этом подвергнуты массированному обстрелу и уничтожены комплексы по созданию химического оружия, склады с химическим оружием, комплексы противовоздушной обороны и взлетно-посадочные полосы, заявил он в субботу, 29 февраля, в Стамбуле.

По словам Эрдогана, в общей сложности уничтожены более 300 военных транспортных средств, в том числе более 90 танков. В свою очередь представитель турецкого правительства сообщил, что разрушенный турецкой авиацией комплекс по созданию химического оружия находился в 13 километрах к югу от Алеппо. Подтверждения с сирийской стороны пока не поступало.

Эрдоган спросил у Путина о его целях в Сирии

Эрдоган также заявил, что не понимает намерений России в сирийском конфликте. По его словам, во время телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он предложил Москве не вмешиваться в противостояние между турецкими силами в Идлибе и сирийскими войсками. Он также спросил у Путина, каковы цели Москвы в Сирии.

Контекст

Москва и Анкара едва ли начнут войну друг с другом, но отношения президентов Путина и Эрдогана теперь, похоже, никогда не будут прежними, считает Константин Эггерт. (21.02.2020)

По словам Эрдогана, Турция не намерена с помощью сирийского конфликта расширять свою территорию. Анкара продолжает усилия по созданию 30-километровой зоны безопасности вдоль всей сирийской границы, отметил он.

Эскалация конфликта между Турцией и Сирией

Конфликт между Турцией и Сирией обострился 27 февраля, когда в результате воздушного удара в идлибской зоне деэскалации погибли 33 турецких военнослужащих, 32 получили ранения. Анкара возложила ответственность за авианалет на Дамаск. Активную поддержку продвижению сторонников президента Сирии Асада оказывает Россия, подчеркивают турецкие власти.

Турецкие военные в ночь на 28 февраля нанесли с земли и воздуха удары по позициям сирийских правительственных сил. В ответ на произошедшее экстренное заседание в Совбезе ООН запросил сразу ряд стран, включая США, Германию, Великобританию и Францию.

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