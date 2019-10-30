 Эрдоган раскритиковал признание геноцида армян Палатой представителей США | Новости из Германии о Европе | DW | 30.10.2019

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Европа

Эрдоган раскритиковал признание геноцида армян Палатой представителей США

Принятие нижней палатой парламента США резолюции о признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи не имеет никакой ценности, заявил президент Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "ничего не стоящим" принятие Палатой представителей США резолюции о признании геноцида армян в Османской импери. "Этот шаг не имеет никакой ценности, в любом случае мы его не признаем", - отметил он в среду, 30 октября, в Анкаре.

Вместе с тем Эрдоган выразил сожаление в связи с решением одной из двух палат Конгресса США. "Мы огорчены, что в парламенте страны была допущена подобная клевета. Что это за отношение?" - заявил он далее, предположив, что решение было принято "только из внутриполитических соображений".

Контекст

Немецкие историки собрали и обобщили новые сведения о депортациях и массовых убийствах армян в Османской империи, а также о последствиях тех событий для Германии. (08.06.2017)

Президент США Дональд Трамп обратился к Реджепу Тайипу Эрдогану в недипломатичных выражениях. Карикатуристу Сергею Елкину сюжет написания письма турецкому лидеру показался очень знакомым. (17.10.2019)

Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию о признании массового убийства армян в Османской империи в начале XX века геноцидом. (30.10.2019)

Одновременно турецкий президент подчеркнул, что геноцид строго запрещен исламом. "Те, кто называют насильственное переселение геноцидом, ищут виноватых", - добавил он, назвав принятую в Вашингтоне резолюцию "самым большим оскорблением" для турецкого народа.

Палата представителей США признала геноцид армян

Накануне Палата представителей Конгресса США официально признала массовое убийство армян в Османской империи геноцидом. За резолюцию о признании геноцидом убийства 1,5 миллиона армян в Османской империи в 1915-1923 годах высказались 405 из 435 конгрессменов, против проголосовали лишь одиннадцать. При этом документ поддержали как демократы, так и члены Республиканской партии президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что этот шаг приведет к усилению напряженности в отношениях между США и Турцией, и без того осложнившихся из-за военной операции Анкары в Сирии. Турция признает, что многие армяне, проживавшие на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Однако в то же время Анкара оспаривает число погибших и не соглашается с тем, что убийства армян были систематически организованы и являлись геноцидом.

Конгресс США годами медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить российские ЗРК С-400, несмотря на недовольство США.

Смотрите также:

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  • Глава кабинета министров Ахмет Давутоглу

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  • Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

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  • На заседании Европарламента

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    Не обошел стороной годовщину трагических событий и Европарламент. После минуты молчания парламентарии выступили с заявлением. В нем они призвали Турцию признать геноцид армян. Один из депутатов, Кнут Флекенштайн, объяснил суть заявления: "Речь идет не о перекладывании вины на сегодняшнее политическое руководство, но о взятии ответственности на себя".

  • Армянская группа Genealogy

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

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  • Глава общества арамейцев Даниэль Демир

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

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  • Владимир Путин

    Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

    Визит Путина вызвал интерес

    Президент России на тему армянской трагедии пока не высказался - хотя и сумел попасть в заголовки СМИ. Путин, по словам его помощника Юрия Ушакова, примет участие в поминальной церемонии, которая пройдет в Ереване 24 апреля. В ней будет участвовать и глава Франции Франсуа Олланд. Там же, в столице Армении, должна состояться встреча между двумя президентами - Путиным и Олландом.

    Автор: Ричард Фукс, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:58

Как французские армяне борются за признание геноцида

Контекст

Что говорят о геноциде армян сто лет спустя

Сто лет назад в Османской империи начались массовые убийства армянских христиан. В современной Турции это преступление и сегодня отказываются называть геноцидом - хотя в мире все больше людей используют именно это слово. (23.04.2015)  

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