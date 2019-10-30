Эрдоган раскритиковал признание геноцида армян Палатой представителей США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "ничего не стоящим" принятие Палатой представителей США резолюции о признании геноцида армян в Османской импери. "Этот шаг не имеет никакой ценности, в любом случае мы его не признаем", - отметил он в среду, 30 октября, в Анкаре.

Вместе с тем Эрдоган выразил сожаление в связи с решением одной из двух палат Конгресса США. "Мы огорчены, что в парламенте страны была допущена подобная клевета. Что это за отношение?" - заявил он далее, предположив, что решение было принято "только из внутриполитических соображений".

Одновременно турецкий президент подчеркнул, что геноцид строго запрещен исламом. "Те, кто называют насильственное переселение геноцидом, ищут виноватых", - добавил он, назвав принятую в Вашингтоне резолюцию "самым большим оскорблением" для турецкого народа.

Палата представителей США признала геноцид армян

Накануне Палата представителей Конгресса США официально признала массовое убийство армян в Османской империи геноцидом. За резолюцию о признании геноцидом убийства 1,5 миллиона армян в Османской империи в 1915-1923 годах высказались 405 из 435 конгрессменов, против проголосовали лишь одиннадцать. При этом документ поддержали как демократы, так и члены Республиканской партии президента США Дональда Трампа.

Ожидается, что этот шаг приведет к усилению напряженности в отношениях между США и Турцией, и без того осложнившихся из-за военной операции Анкары в Сирии. Турция признает, что многие армяне, проживавшие на территории Османской империи, были убиты в столкновениях с османскими вооруженными силами во время Первой мировой войны и после нее. Однако в то же время Анкара оспаривает число погибших и не соглашается с тем, что убийства армян были систематически организованы и являлись геноцидом.

Конгресс США годами медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником по НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции купить российские ЗРК С-400, несмотря на недовольство США.

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