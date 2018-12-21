 Эрдоган пригласил Трампа в Турцию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.12.2018

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Мир

Эрдоган пригласил Трампа в Турцию

Президент США открыт для потенциальной встречи в будущем, заявил представитель Белого дома. Накануне главы двух государств обсуждали по телефону вывод американских войск из Сирии.

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган беседуют во время саммита НАТО в 2018 году

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в 2018 году

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа посетить Турцию в 2019 году. "Ничего определенного не запланировано, но президент открыт для возможной встречи в будущем", - заявил официальный представитель Белого дома вечером в понедельник, 24 декабря.

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Приглашение последовало после телефонной беседы двух президентов 23 декабря, когда Трамп и Эрдоган обсуждали вывод американских военных частей из Сирии. Ранее сообщение о решении Трампа вывести войска вызвало непонимание со стороны региональных партнеров США, а министр обороны США Джеймс Мэттис подал после этого в отставку.

Во время телефонного разговора главы государств обсуждали "взаимную вовлеченность в Сирии, а также медленный и четко скоординированный вывод оттуда американских военных". По словам президента США, Турция возьмет на себя миссию по "искоренению" террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.

В прошлом отношения Турции и США были осложненены из-за разногласий по поводу помощи Вашингтона курдским отрядам в Сирии и исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, скрывающегося в США. Турция считает его организатором попытки госпереворота в июле 2016 года и требует скорейшей выдачи.

Между тем, 19 декабря министр обороны Великобритании Тобиас Эллвуд выразил "решительное" несогласие с позицией Трампа. "[ИГ] трансформировалось в другие формы экстремизма, и угроза еще весьма реальна", - написал министр в Twitter.

В настоящее время в Сирии находятся около двух тысяч американских военнослужащих.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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