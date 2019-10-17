Эрдоган потребовал от США выдачи командира сирийских курдов Абди

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США должны передать Анкаре командующего альянсом "Сирийских демократических сил" Мазлума Абди Турции. Эрдоган, выступая в четверг, 24 октября, на государственном телеканале TRT, назвал Абди террористом, связанным с Курдской рабочей партией. Национальные СМИ сообщают, что Турция считает его ответственным за нападение 2008 года на юго-востоке Турции, в результате которого погибли 17 солдат. Кроме того, Эрдоган раскритиковал ряд стран, включая США, за то, что они рассматривали Абди как "законную политическую фигуру". Эрдоган заявил, что Турция начнет процесс подготовки запроса на экстрадицию Абди.

В свою очередь президент США Дональд Трамп написал на своей странице в твиттере, что он остался доволен беседой с Абди. "Мне действительно понравился разговор с генералом Мазлумом Абди. Он ценит то, что мы сделали, и я ценю, что сделали курды. Возможно, для курдов настало время отправиться в нефтяной регион", - написал Трамп.

Тем временем, государственное информагентство Сирии, а также группа военного мониторинга сообщили в четверг, что турецкие войска и их союзники совершили нападения на сирийские правительственные войска на северо-востоке страны, что привело к жертвам на сирийской стороне. Кроме того, были зафиксированы очередные столкновения турецких войск с курдскими боевиками.

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