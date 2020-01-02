 Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.01.2020

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Мир

Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию

Турецкие военные будут координировать действия правительственных сил в Ливии, говорит Эрдоган. Правительство национального согласия ранее просило помощи у Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган в воскресенье, 5 января, объявил об отправке турецких военных в Ливию. Их задача – координировать действия правительственных сил в стране, заявил Эрдоган в эфире телеканала CNN Turk. "Почему мы не должны отправляться туда, когда легитимное правительство просит нас об этом?" – заявил Эрдоган.

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Правительство национального согласия (ПНС) Ливии запрашивало помощь у Турции на фоне наступления Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром на Триполи.

После свержения режима Муаммара Каддафи и его убийства в 2011 году в Ливии началась борьба за власть, которая переросла в гражданскую войну и привела к фактическому двоевластию в стране.

Чтобы прекратить кровопролитие в стране, в Триполи при поддержке ООН было создано Правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа. На востоке Ливии, в Тобруке, заседает однопалатный парламент - Палата представителей, который считает себя истинной властью и не согласен с политикой Сараджа.

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар с апреля 2019 года ведет наступление на Триполи. Он стремится свергнуть правительство Сараджа. Хафтара поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. Сейчас в Ливии находятся 2,5 тысячи бойцов частной военной компании Вагнера и шесть тысяч бойцов из Судана, заявляет Эрдоган.

"Иностранное вмешательство усложнит ситуацию в Ливии", - сказал президент США Дональд Трамп Эрдогану во время телефонного разговора 2 января.

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