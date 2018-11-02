 Эрдоган заявил о ″распоряжении сверху″ убить Хашогги | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.11.2018

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Мир

Эрдоган заявил о "распоряжении сверху" убить Хашогги

В своей статье для The Washington Post Эрдоган не стал обвинять лично ни короля, ни наследного принца Саудовской Аравии в причастности к убийству Джамаля Хашогги.

Убитый журналист Джамаль Хашогги

Убитый журналист Джамаль Хашогги

Распоряжение об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле поступило "с самого верха" Саудовской  Аравии. Об этом в пятницу, 2 ноября, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. При этом в статье, написанной для Washington Post, Эрдоган заявил, что "ни секунды" не сомневался в том, что указание об уничтожении Хашогги отдал не лично король Сальман. Президент Турции также не стал впрямую обвинять фактического правителя Саудовской Аравии - наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Контекст

Джо Кезер отказался от участия в саудовском "Давосе в пустыне" по политическим причинам. В марте 2014 года, в похожей ситуации, он в Россию поехал. DW сравнила два знаковых события. (22.10.2018)

Дело убитого саудовского журналиста Хашогги неизбежно вызывает сравнение с отравлением Скрипалей. Москва и Эр-Рияд предпочитают противоположные пути разрешения таких ситуаций, отмечает Александр Плющев. (26.10.2018)

Эрдоган указал, что более никто не должен осмеливаться на повторение его стране подобного преступления. "Мы знаем, что преступник находится среди 18 задержанных в Саудовской Аравии. Мы также знаем, что они прибыли для исполнения распоряжения: убить Хашогги и сбежать", - написал Эрдоган.

Как следует из новых данных стамбульской прокуратуры, Хашогги был задушен сразу после того, как вошел в посольство Саудовской Аравии в крупнейшем городе Турции. Его тело, согласно заявлениям турецкой стороны, было расчленено и растворено в кислоте. Официально эти сведения не подтверждены. Ранее в Эр-Рияде заявляли, что Хашогги погиб в результате драки, завязавшейся в здании консульства. После задержания 18 человек в Саудовской Аравии Турция начала требовать их экстрадиции.

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    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


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Что знает Эрдоган об убийстве Хашогги

 

 

Контекст

Убийство Джамаля Хашогги

Джамаль Хашогги, обозреватель американской газеты Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле при невыясненных обстоятельствах. Что известно об этом деле? (27.10.2018)  

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Убийство Хашогги: что грозит Саудовской Аравии  

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Убийство журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле было спланированным. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в парламенте. Правда, от него ожидали большего количества деталей.

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Саудовский принц Сальман назвал убийство Хашогги "отвратительным инцидентом" 24.10.2018

Наследный принц Саудовской Аравии заявил, что убийство Хашогги нельзя оправдать. Вслед за США, Британия вводит визовые запреты для саудовцев.

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Задержанные по подозрению в убийстве Джамаля Хашогги - подданные Саудовской Аравии и будут привлечены к ответственности в своей стране, заявил глава МИД аль-Джубейр.

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