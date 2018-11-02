Эрдоган заявил о "распоряжении сверху" убить Хашогги

Распоряжение об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле поступило "с самого верха" Саудовской Аравии. Об этом в пятницу, 2 ноября, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. При этом в статье, написанной для Washington Post, Эрдоган заявил, что "ни секунды" не сомневался в том, что указание об уничтожении Хашогги отдал не лично король Сальман. Президент Турции также не стал впрямую обвинять фактического правителя Саудовской Аравии - наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

Эрдоган указал, что более никто не должен осмеливаться на повторение его стране подобного преступления. "Мы знаем, что преступник находится среди 18 задержанных в Саудовской Аравии. Мы также знаем, что они прибыли для исполнения распоряжения: убить Хашогги и сбежать", - написал Эрдоган.

Как следует из новых данных стамбульской прокуратуры, Хашогги был задушен сразу после того, как вошел в посольство Саудовской Аравии в крупнейшем городе Турции. Его тело, согласно заявлениям турецкой стороны, было расчленено и растворено в кислоте. Официально эти сведения не подтверждены. Ранее в Эр-Рияде заявляли, что Хашогги погиб в результате драки, завязавшейся в здании консульства. После задержания 18 человек в Саудовской Аравии Турция начала требовать их экстрадиции.

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