 Эпидемия коронавируса: что происходит в мире (фотогалерея) | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 11.03.2020

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Мир

Эпидемия коронавируса: что происходит в мире (фотогалерея)

Распространившись за пределами Китая, эпидемия коронавируса охватила 116 стран. Как в мире пытаются бороться с SARS-CoV-2 и какова ситуация в отдельных странах - в фотогалерее DW.

  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Эпидемией коронавируса охвачены сотни стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 119 тысяч человек, эпидемия охватила 116 стран и территорий. Выздоровели более 65 тыс. человек, более 4 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Парад в День Святого Патрика в Дублине

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с количеством участников свыше 1 тыс. человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия: Вся страна в карантине

    Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 10 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: первые жертвы коронавируса

    До 25 февраля в Германии было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта количество инфицированных превысило 1500 человек. Более половины из них - в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотаж на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 20 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих

    В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован у более чем 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-ти дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии

    Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 8 тыс. заболевших и почти 300 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных короновирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае короновирусной инфекцией заболели более 80,9 тыс. человек, умерли 3,1 тысячи.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий, на рынке вакцина может появиться не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


  • Молодой человек в защитной маске на фоне вывески аптеки

    Как мир борется с коронавирусом

    Эпидемией коронавируса охвачены сотни стран

    Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джона Хопкинса, превысило 119 тысяч человек, эпидемия охватила 116 стран и территорий. Выздоровели более 65 тыс. человек, более 4 тысяч скончались от последствий коронавирусной инфекции.

  • Медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля из Италии.

    Как мир борется с коронавирусом

    Европа пытается защититься от коронавируса

    Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

  • Парад в День Святого Патрика в Дублине

    Как мир борется с коронавирусом

    По всему миру отменяют мероприятия

    Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с количеством участников свыше 1 тыс. человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

  • Итальянский военнослужащий останавливает машину для контроля

    Как мир борется с коронавирусом

    Италия: Вся страна в карантине

    Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 10 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

  • Вход в университетскую клинику Дюссельдорфа

    Как мир борется с коронавирусом

    Германия: первые жертвы коронавируса

    До 25 февраля в Германии было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта количество инфицированных превысило 1500 человек. Более половины из них - в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса.

  • Дезинфицирующие средства в магазине

    Как мир борется с коронавирусом

    Ажиотаж на дезинфицирующие средства

    Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

  • Машина скорой помощи с медиком в защитном костюме и пациентом в маске

    Как мир борется с коронавирусом

    Коронавирус добрался до России

    Число инфицированных коронавирусом в России выросло до 20 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

  • Волонтеры в защитных костюмах на выборах в Израиле

    Как мир борется с коронавирусом

    Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих

    В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован у более чем 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-ти дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

  • Меры по борьбе с коронавирусом в Иране

    Как мир борется с коронавирусом

    Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии

    Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 8 тыс. заболевших и почти 300 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

  • Медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия

    Как мир борется с коронавирусом

    Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад

    Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных короновирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае короновирусной инфекцией заболели более 80,9 тыс. человек, умерли 3,1 тысячи.

  • Палата интенсивной терапии в больнице в Ухане

    Как мир борется с коронавирусом

    Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции?

    Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

  • Ученый в немецкой лаборатории работает над созданием вакцины против коронавируса

    Как мир борется с коронавирусом

    Когда появится вакцина от коронавируса?

    Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий, на рынке вакцина может появиться не ранее середины 2021 года.

    Автор: Марина Барановская


Смотрите также:

  • Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан дает интервью

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Правительство Германии предупреждает о начале эпидемии

    До 25 февраля в Германии было зарегистрировано "лишь" 16 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Все эти пациенты проживали в Баварии, большинство из них уже выздоровели. После того как стало известно о ряде новых случаев заражения (в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия), министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил, что страна находится на пороге эпидемии.

  • Ученики, не услышавшие объявления о закрытии школы, стоят перед дверьми школы

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Закрытые школы и детские сады

    26 февраля были закрыты все школы и детсады округа Хайнсберг в земле Северный Рейн-Вестфалия, где проживают супруги, у которых днем ранее был выявлен коронавирус. На фото ученики, не услышавшие соответствующего обяъявления по радио, стоят перед дверьми закрытой школы. Поскольку пациентка с коронавирусом работала в детсаду, все посещавшие его дети и их родители были помещены на домашний карантин.

  • Университетская клинике в Дюссельдорфе

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Первоисточник инфекции часто остается неизвестным

    Особенностью легочного заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом из Китая, по мнению ряда экспертов, является то, что цепочку его передачи подчас бывает очень сложно проследить.Так, до сих пор не ясно, где могли заразиться коронавирусом супруги из округа Хайнсберг, которые в данный момент проходят лечение в университетской клинике Дюссельдорфа (на фото).

  • Университетская клиника в Тюбингене

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Один из заболевших SARS-CoV-2 - врач

    Двое пациентов с коронавирусом из Баден-Вюртемберга, 25-летний мужчина из пригорода Гёппингена и его 24-летняя спутница, вероятно, были инфицированы SARS-CoV-2 во время поездки в Милан. Третий заболевший - отец девушки, 60-летний завотделением патологии в университетской клинике в Тюбингене. Коллеги врача сейчас отстранены от оказания помощи пациентам и находятся под наблюдением.

  • Женщина в Берлине идет по улице с защитной маской на лице, которая, как она надеется, поможет ей избежать заражения коронавирусом.

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Защитные маски на лицах прохожих

    Эксперты предупреждают, что обычные тонкие маски не обеспечивают стопроцентную защиту от коронавируса, и рекомендуют более дорогие и неудобные маски типа FFP3. Многие жители мегаполисов, таких как Берлин или Гамбург, из-за угрозы заражения COVD-19 стали надевать защитные маски, находясь в местах массового скопления людей или в общественном транспорте.

  • Ученый работает в лаборатории Института вирусологии Марбургского университета

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Разработка вакцины против коронавируса

    Изучение коронавируса и разработка вакцины против него ведутся в нескольких медицинских и научно-исследовательских центрах Германии, в том числе в Институте Роберта Коха (RKI) и Институте вирусологии клиники Шарите в Берлине, Институте вирусологии Марбургского университета и некоторых других. Однако, как сообщили DW в RKI, многие вопросы, связанные с коронавирусом, не удалось прояснить до сих пор.

  • На одной из тематических платформ, которые провезли по Дюссельдорфу в бешеный понедельник, 24 февраля, устрашающему коронавирусу противостоит веселый карнавальный вирус

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Карнавал - несмотря на коронавирус

    Участники традиционного карнавала, проходившего в Дюссельдорфе в "бешеный понедельник", 24 февраля, демонстрируют, что не дадут запугать себя угрозой распространения опасного коронавируса. На одной из тематических платформ, которые провезли по городу, устрашающему коронавирусу противостоит веселый "карнавальный вирус".

  • Парень и девушка в защитных масках

    Коронавирус в Германии: подготовка к возможной эпидемии

    Прогнозы распространения вируса в Германии

    Институт Роберта Коха прогнозирует дальнейший рост числа случаев заражения коронавирусом в Германии и дальнейшее распространение инфекции по всему миру, не исключая пандемию. При этом на данный момент опасность для здоровья населения ФРГ, исходя из ситуации на 27 февраля, оценивается экспертами как малая или умеренная.

    Автор: Елена Гункель


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Коронавирус в Евросоюзе

Контекст

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