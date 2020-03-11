Эпидемия коронавируса: что происходит в мире (фотогалерея)

Распространившись за пределами Китая, эпидемия коронавируса охватила 116 стран. Как в мире пытаются бороться с SARS-CoV-2 и какова ситуация в отдельных странах - в фотогалерее DW.
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