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Эмми Сасипорнкарн
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Эмми Сасипорнкарн: избранные публикации
Страны Юго-Восточной Азии стремятся в БРИКС: в чем их выгода
Два крупных государства Юго-Восточной Азии - Таиланд и Малайзия - выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС.
Политика
04.07.2024
4 июля 2024 г.
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