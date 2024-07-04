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Эмми Сасипорнкарн

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Эмми Сасипорнкарн: избранные публикации

Человек на фоне логотипа саммита БРИКС в ЮАР

Страны Юго-Восточной Азии стремятся в БРИКС: в чем их выгода

Два крупных государства Юго-Восточной Азии - Таиланд и Малайзия - выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС.
Политика4 июля 2024 г.
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