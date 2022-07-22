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Эля Новопашенная

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Эля Новопашенная: другие публикации

Фотография Юрия Косина "Ирпень. Переселение Ленина на опушку леса". 2004 год

Снимать, а не стрелять: выставка фотографов из Украины и РФ

Снимать, а не стрелять: выставка фотографов из Украины и РФ

Фотовыставка в Museumsberg в городе Фленсбурге представляет работы двух известных фотографов - из Украины и России.
Культура
22 июля 2022 г.
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