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Эля Новопашенная
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Эля Новопашенная: другие публикации
Снимать, а не стрелять: выставка фотографов из Украины и РФ
Снимать, а не стрелять: выставка фотографов из Украины и РФ
Фотовыставка в Museumsberg в городе Фленсбурге представляет работы двух известных фотографов - из Украины и России.
Культура
22.07.2022
22 июля 2022 г.
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