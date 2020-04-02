Элитный берлинский ресторан бесплатно готовит еду для врачей

Клиенты берлинского ресторана для гурманов Tulus Lotrek обычно тратят здесь за обед или ужин от 120 евро и больше. У этого заведения имеется звезда Красного гида "Мишлен" - самого влиятельно ресторанного рейтинга в (как минимум!) Европе. Владелец ресторана Макс Штроэ (Max Strohe) - один из самых известных и востребованных поваров Германии. Звезду Мишлена Макс заработал кропотливым трудом. Он знает, чего хочет и как этого добиться.

Уже в первые дни карантина Макс со своей командой начал готовить обеды для медицинского персонала столичных больниц. Врачи за них ничего не платят. Вот что рассказал звездный повар в интервью DW.

DW: Ваш ресторан закрыт, но вы продолжаете готовить. Зачем вам это надо?

Макс Штроэ: Постоянно пялиться в смартфон и каждые пятнадцать минут обновлять новости со статистикой зараженных коронавирусом людей - это не по мне. Я привык работать и делать то, что умею лучше всего: готовить! Мы узнали, что у сотрудников близлежащих клиник и служб по уходу за больными даже нет времени позаботиться о горячей еде. Я тут же поинтересовался у наших поставщиков, смогут ли они пожертвовать некоторые продукты, из которых мы будем готовить обеды для медицинского персонала берлинских больниц, работающих сейчас на износ. В ответ мы получили много высококлассного мяса! В обычных условиях оно оказалось бы на тарелках в виде филе - куском. А тут мы приготовили из него суп-гуляш, потому что на это блюдо уходит меньше мяса, зато порций получается намного больше. А это сейчас - очень важный фактор.

Продукты, пожертвованные поставщиками ресторана

- Суп-гуляш в больших объемах, наверное, для повара вашего уровня - не слишком большое "испытание"?

- Идея заключается в том, что горячие супы согревают и дают ощущение, что ты полноценно поел без вреда для здоровья. Их можно приготовить в большом объеме и разогревать до температуры, при которой погибают микробы. Кроме того, такие супы вызывают у меня воспоминания о том, как моя бабушка обо мне заботилась и что мне готовила, когда я болел. Будучи ребенком, я часто бывал у бабушки, и она готовила разные вкусные супы. Горячие блюда и супы, приготовленные с любовью и благодарностью, могут в том числе и эмоционально согреть людей, которые работают в трудных условиях, подвергая опасности свое собственное здоровье. Эти мысли согревают и меня как повара.

- Что у вас сегодня в меню?

- Меню зависит от пожертвований. Сегодня к нам поступили шампиньоны - и мы приготовили грибной суп. Кроме того, мы сварили фасолевый, картофельный, гороховый и овощной супы, а также приготовили гуляш из телятины. Ежедневно мы готовим по 800 порций разных блюд, и это для нас - настоящее испытание.

- То есть о спокойной работе с перерывами у вас не может быть и речи...

- Я работаю в эти дни больше, чем обычно: по 15 часов в сутки. Но я должен признаться, что для меня и моей жены, которая в обычное время руководит работой ресторана, это - своего рода самотерапия. Я не могу себе представить, как бы я себя чувствовал, если бы мне неделями пришлось сидеть без работы.

- В течение всего нескольких дней из ваших бесплатных супов для медперсонала родилась инициатива под названием "Готовим для героев". Что скрывается за этим названием?

- На наш призыв в социальных сетях откликнулось очень много добровольных помощников, среди них - более 30 ресторанов по всей Германии и даже известный повар с собственными телешоу Тим Мельцер (Tim Mälzer) из Гамбурга.

Только в Берлине в инициативе принимают участие 12 ресторанов. Мы с женой - посредники между ресторанами и медперсоналом берлинских больниц. Для бесконтактной доставки обедов мы наняли водителя. Кроме того, мы стартовали краудфандинг-кампанию, чтобы в случае, если наши спонсорские запасы закончатся, самим позаботиться о новых продуктах для ресторанов и поваров, принимающих участие в проекте.

Логотип акции "Готовим для героев" ("Kochen für Helden")

- Что вы делаете для того, чтобы никто из ваших сотрудников не заразился коронавирусом?

- Мы постоянно моем и дезинфицируем наши пластиковые контейнеры, в которых доставляем еду. Мы распечатали листовки-разъяснения, в которых советуем в течение десяти минут разогревать блюда при температуре не менее 80 градусов. Мы готовим в одноразовых резиновых перчатках и часто моем руки. На кухне всегда работаем по два человека. И никого больше туда не пускаем. Тот, кто присоединился к нашей инициативе, должен оставаться с нами до победного конца!

- Инициатива "Готовим для героев" - это добровольная и неоплачиваемая работа. Вы обеспокоены судьбой вашего ресторана?

- Конечно, но мы пытаемся в этой сложной для всех ситуации об этом как можно меньше думать. Сейчас перед нами стоят более важные задачи, чем мысли о предстоящих финансовых трудностях. Нам в первую очередь надо позаботиться о том, чтобы локализовать вирусную инфекцию. До тех пор, пока у нас есть свет и газ, мы будем делать то, что умеем. Хозяин помещения, в котором находится наш ресторан, увидев, что мы бесплатно работаем на благо других, освободил нас на три месяца от уплаты арендной платы. Десять наших сотрудников мы перевели на режим краткосрочной работы, их услуги во время пандемии будет оплачивать биржа труда. Кроме того, у нашего ресторана есть свои резервы. Мы планировали за счет них закрыть летом ресторан на четыре недели, а сотрудников отправить в отпуска. Но теперь эти средства понадобятся нам для других целей.

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