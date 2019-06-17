Электросамокаты, электровелосипеды, далее везде: немцы пересаживаются на электротранспорт (фотогалерея)

Какой электротранспорт предпочитают немцы

Е-байки

Сейчас четвертая часть всех покупаемых в Германии велосипедов - это е-байки, то есть велосипеды с электроприводом. В 2018 году в ФРГ продано рекордное их количество: 980 тысяч. Наличие электродвигателя позволяет передвигаться на них быстро и без особых физических усилий - в том числе, и в гору. Поэтому на е-байки все чаще садятся и пожилые люди.