Электросамокаты, электровелосипеды, далее везде: немцы пересаживаются на электротранспорт (фотогалерея)

От электромобилей и классических электровелосипедов до скутеров и экзотических ховербордов: все больше немцев пересаживаются на транспортные средства с электроприводом.
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