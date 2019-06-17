 Электросамокаты, электровелосипеды, далее везде: немцы пересаживаются на электротранспорт (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.06.2019

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Культура и стиль жизни

Электросамокаты, электровелосипеды, далее везде: немцы пересаживаются на электротранспорт (фотогалерея)

От электромобилей и классических электровелосипедов до скутеров и экзотических ховербордов: все больше немцев пересаживаются на транспортные средства с электроприводом.

  • Электросамокаты

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электросамокаты

    С середины июня в Германии официально разрешено пользоваться электроскутерами. Водить такие электросамокаты можно с 14 лет. Специальные водительские права не нужны. Ношение шлема не обязательно, но настоятельно рекомендуется. Ездить на самокатах с электроприводом можно только по велодорожкам, а если их нет, - по проезжей части.

  • Е-байки

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-байки

    Сейчас четвертая часть всех покупаемых в Германии велосипедов - это е-байки, то есть велосипеды с электроприводом. В 2018 году в ФРГ продано рекордное их количество: 980 тысяч. Наличие электродвигателя позволяет передвигаться на них быстро и без особых физических усилий - в том числе, и в гору. Поэтому на е-байки все чаще садятся и пожилые люди.

  • Электромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электромобили

    Транспортные средства с электроприводом экологичны. Автомобильный двигатель работает от аккумуляторной батареи, которую заряжают от электросети. Зарядные станции для электроавтомобилей стали элементом городской инфраструктуры. В Германии их около 17400. А число зарегистрированных в ФРГ электроавтомобилей составило в 2018 году около 83,2 тысяч.

  • Е-микромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-микромобили

    Микроэлектроавтомобили вроде этой модели, представленной на недавней выставке "micromobility expo" в Ганновере, называют машиной будущего. Для города это идеальный вид транспорта. Благодаря компактности "малышей" для них легко найти парковку.

  • Электроавтобусы

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электроавтобусы

    В Берлине, Кельне и многих других городах электроавтобусы уже стали привычным явлением. А, например, в Бонне, бывшей столице ФРГ, решили к 2030 году полностью перейти на электроавтобусы. Воздух в городе станет чище, а на улицах станет тише.

  • Сегвеи

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Сегвеи

    В Германии этими самобалансирующимися двухколесными электросамокатами-сегвеями (их называют также одноосными электророллерами) пользуются даже полицейские. Управлять сегвеем предельно просто: вставил электронный ключ, встал на площадку - и поехал, сохраняя баланс. Кататься на таком самокате в ФРГ можно с 15 лет и при наличии, как минимум, прав на вождение мопеда.

  • Ховерборды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Ховерборды

    Это устройство с электроприводом напоминает скейтборд. Управляют им с помощью тела. Правда, пока ездить на таких самобалансирующихся досках в Германии можно только во внутренних дворах и на закрытых площадках. Передвигаться на них по улицам строго запрещено.

  • Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Мотоцикл должен реветь, словно зверь? Как бы не так: в тренде теперь тихие мотоциклы и мотороллеры с электроприводом. Число зарегистрированных в Германии электрических и гибридных мотоциклов и мотороллеров составило в прошлом году около 9 тысяч. Как показывают опросы, о приобретении е-мотоцикла уже подумывают без малого 19 процентов заядлых мотоциклистов.

    Автор: Наталия Королева


  • Электросамокаты

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электросамокаты

    С середины июня в Германии официально разрешено пользоваться электроскутерами. Водить такие электросамокаты можно с 14 лет. Специальные водительские права не нужны. Ношение шлема не обязательно, но настоятельно рекомендуется. Ездить на самокатах с электроприводом можно только по велодорожкам, а если их нет, - по проезжей части.

  • Е-байки

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-байки

    Сейчас четвертая часть всех покупаемых в Германии велосипедов - это е-байки, то есть велосипеды с электроприводом. В 2018 году в ФРГ продано рекордное их количество: 980 тысяч. Наличие электродвигателя позволяет передвигаться на них быстро и без особых физических усилий - в том числе, и в гору. Поэтому на е-байки все чаще садятся и пожилые люди.

  • Электромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электромобили

    Транспортные средства с электроприводом экологичны. Автомобильный двигатель работает от аккумуляторной батареи, которую заряжают от электросети. Зарядные станции для электроавтомобилей стали элементом городской инфраструктуры. В Германии их около 17400. А число зарегистрированных в ФРГ электроавтомобилей составило в 2018 году около 83,2 тысяч.

  • Е-микромобили

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-микромобили

    Микроэлектроавтомобили вроде этой модели, представленной на недавней выставке "micromobility expo" в Ганновере, называют машиной будущего. Для города это идеальный вид транспорта. Благодаря компактности "малышей" для них легко найти парковку.

  • Электроавтобусы

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Электроавтобусы

    В Берлине, Кельне и многих других городах электроавтобусы уже стали привычным явлением. А, например, в Бонне, бывшей столице ФРГ, решили к 2030 году полностью перейти на электроавтобусы. Воздух в городе станет чище, а на улицах станет тише.

  • Сегвеи

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Сегвеи

    В Германии этими самобалансирующимися двухколесными электросамокатами-сегвеями (их называют также одноосными электророллерами) пользуются даже полицейские. Управлять сегвеем предельно просто: вставил электронный ключ, встал на площадку - и поехал, сохраняя баланс. Кататься на таком самокате в ФРГ можно с 15 лет и при наличии, как минимум, прав на вождение мопеда.

  • Ховерборды

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Ховерборды

    Это устройство с электроприводом напоминает скейтборд. Управляют им с помощью тела. Правда, пока ездить на таких самобалансирующихся досках в Германии можно только во внутренних дворах и на закрытых площадках. Передвигаться на них по улицам строго запрещено.

  • Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Какой электротранспорт предпочитают немцы

    Е-мотоциклы и е-мотороллеры

    Мотоцикл должен реветь, словно зверь? Как бы не так: в тренде теперь тихие мотоциклы и мотороллеры с электроприводом. Число зарегистрированных в Германии электрических и гибридных мотоциклов и мотороллеров составило в прошлом году около 9 тысяч. Как показывают опросы, о приобретении е-мотоцикла уже подумывают без малого 19 процентов заядлых мотоциклистов.

    Автор: Наталия Королева


Смотрите также:

  • Гироскутер

    Сапоги-скороходы и другой космический транспорт

    Как Марти МакФлай

    Гироскутер или ховерборд работает от аккумуляторов и движется при помощи двух небольших моторов. Гироскопические датчики позволяют улавливать каждое движение тела и задавать нужное направление. В некоторые модели досок встроены динамики и подсветка, чтобы устроить дискотеку во время езды.

  • Гироскутер

    Сапоги-скороходы и другой космический транспорт

    Меры предосторожности

    В Германии катание на гидроскутере по проезжей части и тротуарах запрещено, так как устройство развивает скорость более 6 км/ч. Если вы разгонитесь до 15 км/ч, потребуется водительское удостоверением категории М. Гироциклистам разрешено использовать доску только на частных территориях. При покупке обратите внимание на качество аккумулятора - на дешевых моделях они легко самовозгораются.

  • Моноколесо

    Сапоги-скороходы и другой космический транспорт

    Для больших расстояний

    Моноколесо обладает сразу несколькими гироспопическими датчиками и акселерометром. Аккумуляторы позволяют проезжать более 30 километров без допольнительной подзарядки. Из-за наличия мотора водители моноколеса должны оформить страховку (Haftpflichtversicherung) и водительское удостоверение категории B.

  • Моноколесо

    Сапоги-скороходы и другой космический транспорт

    Без моторчика

    Такое моноколесо, но уже без мотора, стоит в несколько раз дешевле электрических устройств. На нем можно смело кататься и по пешеходной зоне. Если транспортное средство оборудовано фарой и звонком, разрешена езда по велосипедным дорожкам и проезжей части.

  • Въезд на сегвеях запрещен

    Сапоги-скороходы и другой космический транспорт

    Особые правила

    Правила езды на сегвеях в Германии зависят от федеральной земли. Это транспортное средство может быть приравнено к велосипеду или мопеду. В любом случае, водитель должен быть старше 15 лет, обладать разрешением на вождение мопедом и разместить на самом сегвее страховой номерной знак (Versicherungskennzeichen).

  • Аптекарь на сегвее

    Сапоги-скороходы и другой космический транспорт

    Никаких заторов

    Прежде чем самостоятельно рассекать на сегвее, советуем пройти курсы езды для новичков. Чтобы не стоять в пробках, этот аптекарь из баварского Хольцкирхена (Holzkirchen) вот уже несколько лет развозит клиентам лекарства при помощи этого одноколесного транспортного средства.

  • Директор берлинского зоопарка на сегвее

    Сапоги-скороходы и другой космический транспорт

    Среди зверей

    Новые транспортные средства используют и в берлинском зоопарке: это единственное место в Европе, где между клетками с животными можно прокатиться на сегвеях. На фото - директор Андреас Книрим (Andreas Knieriem).

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

Зеленый свет для электросамокатов в Германии

Бундесрат прислушался к протестам пешеходов и разрешил езду на электросамокатах по немецким улицам, но не по тротуарам. И только тем, кому больше 14 лет. (17.05.2019)  

Немецкие шины из "русских" одуванчиков

В корнях одуванчика содержится каучук, пригодный для производства шин. Немецкий концерн Continental вкладывает миллионы в исследования. (04.02.2019)  

Спасите планету от пластика, перестаньте убивать черепах

5 июня - Всемирный день окружающей среды. В этом году он посвящен борьбе против пластикового мусора. (05.06.2018)  

Жизнь без пластика: это реально!

Более двух лет минуло с тех пор, как два немецких острова в Северном море решили отказаться от использования предметов из пластмассы. DW узнала, удалось ли им это. (03.05.2018)  

Два немецких острова отказались от пластика

Полиэтиленовые пакеты, сувениры из пластика, искусственные материалы в отделке квартир для туристов, - острова Фёр и Хооге в Северном море решили обходиться без этого. Получается ли у них? (07.11.2016)  

Какой электротранспорт предпочитают немцы

В Германии с середины июня официально разрешено ездить на электросамокатах, - правда, с определенными ограничениями. А на какой еще электротранспорт активно пересаживаются немцы? (17.06.2019)  

Сапоги-скороходы и другой космический транспорт

Велосипед, ролики и скейтборд остались в прошлом. DW знакомит с новыми способами передвижения по городу. (17.08.2016)  

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