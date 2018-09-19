 Электромобили Made in Germany-2018 (фотогалерея) | Германия | DW | 19.09.2018

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Германия

Электромобили Made in Germany-2018 (фотогалерея)

Немецкий автопром стремится наверстать упущенное и догнать конкурентов по выпуску машин с электродвигателями. Осень 2018 года может стать переломным моментом в этой гонке автогигантов.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Скромная доля электромобилей на рынке Германии

    Почти 17 200 электромобилей было продано в Германии в первом полугодии 2018 года - и еще 16 700 машин с гибридным приводом. Это хотя и означает рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51%, но в сравнении с продажами новых бензиновых и дизельных машин составляет лишь 1,8%. Ничтожно мало - по сравнению с почти 40% в Норвегии, являющейся мировым лидером по этому показателю.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Отставание по электромобильности

    Причин отставания две. Немецкий автопром слишком долго не верил в приход новой эры электромобильности, делая ставку на двигатели внутреннего сгорания, в производстве которых немцы были в числе мировых лидеров. В итоге, многие электромобили сегодня существуют в основном на бумаге (см. фото). Другая причина - предоставление властями льгот покупателям электромобилей началось в ФРГ лишь недавно.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Перелом с сентября 2018 года?

    Но сентябрь 2018 года может стать поворотным моментом. Прежде всего благодаря презентации электрического внедорожника e-tron. Это первая модель Audi, работающая полностью на электромоторе - и, как признают в самой компании-производителе, ее первая "вызревшая" серийная модель электромобиля. Поставки первым покупателям начнутся уже в конце 2018 года, а зарезервировать машину можно уже сейчас.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    E-tron на троне?

    Презентация Audi e-tron состоялась 17 сентября в США, что можно истолковать как готовность потягаться силами с мировым лидером в производстве элитных электромобилей, американской компанией Tesla. Так, e-tron будет иметь запас хода в 400 км, что сравнимо с Model 3 от Tesla.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Volkswagen пока не впечатляет

    У электромобилей других марок, которые, как и Audi, принадлежат концерну Volkswagen, цифры менее впечатляющие. Так, под брендом Volkswagen концерн сейчас продает клиентам только 2 электрические модели - E-Golf (с начала 2014 года) и E-Up (с конца 2013). Технические характеристики таковы: запас хода у E-Golf - 300 км (и это по старым, менее экологичным нормам), у E-Up - 160 км.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Будущее называется I.D.

    В этом году премьер электромобилей от VW не ожидается. Концерн сейчас перестраивает свой завод в немецком Цвикау, где в 2019 году начнется производство совершенно новой линейки электромобилей под общим брендом I.D. Среди прочего - и изображенного на фото микроавтобуса I.D. Buzz.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Другое будущее под названием EQC

    Пытаются наверстать упущенное и в концерне Daimler. Сайт автопроизводителя, оттенив прошлые эксперименты с электромобильностью, уже вовсю рекламирует новую линейку электромобилей марки Mercedes - EQC. Но в серию первая машина EQC - внедорожник - выйдет в середине 2019 года. Следом за внедорожником компания обещает полную линейку на новой технологии, от компакт-класса до премиум-сегмента.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Smart только электрический

    А вот принадлежащая Daimler марка Smart будет полностью переориентирована на электромобильность. С 2020 года машины Smart будут продаваться во всей Западной Европе только с электрическим двигателем. А в США, Канаде и Норвегии от бензиновых Smart отказались еще 2017 году.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    BMW удивит в 2020 году

    BMW уделяла внимание электромобильности больше других немецких автопроизводителей - так что уже имеет в активе две серийные модели машин с электрическими двигателями: i3 (на фото) и i8. Но с запасом хода в 200 км (i3) и у баварских автопроизводителей есть куда расти - поэтому с 2020 года BMW обещает вывести на рынок новые серийные модели электромобилей.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Porsche нужно еще время

    Миллиарды евро инвестирует сейчас в разработки и другая дочерняя фирма Volkswagen - Porsche. Полностью электрическая модель этого бренда ожидается в 2020 году. Предварительное название модели - Taycan.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Opel ждут перемены

    Поклонники выпускающейся в ФРГ марки Opel могли уже с 2012 года купить электромобиль Ampera. Но на самом деле он производился в США. Поэтому после приобретения компании Opel в 2017 году французским концерном PSA новый владелец объявил о планах по выпуску новых электромобилей: в 2020 году на рынок должна выйти новая Corsa с электрическим приводом, а к 2022 - еще четыре модели электромобилей.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Стартапы в эру электромобильности

    Перспективы электромобильности увлекли не только гигантов немецкого автопрома, но и небольшие стартапы. Например, ахенская фирма e.GO Mobile AG, созданная всего лишь в 2015 году, уже к концу 2018 года собирается выпустить на рынок свою первую серийную модель e.GO Life (на фото).

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Почтальон приезжает на электромобиле

    А немецкая почта - Deutsche Post, так и не найдя в 2014 года ни одного автопроизводителя, готового поставить небольшие автофургоны для развоза почты, сама приобрела никому не известную тогда фирму StreetScooter. Фирма прекрасно справилась с заданием, и сейчас по дорогам Германии разъезжает уже более 6 тысяч выпущенных ею желтых электромобилей.

    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Скромная доля электромобилей на рынке Германии

    Почти 17 200 электромобилей было продано в Германии в первом полугодии 2018 года - и еще 16 700 машин с гибридным приводом. Это хотя и означает рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51%, но в сравнении с продажами новых бензиновых и дизельных машин составляет лишь 1,8%. Ничтожно мало - по сравнению с почти 40% в Норвегии, являющейся мировым лидером по этому показателю.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Отставание по электромобильности

    Причин отставания две. Немецкий автопром слишком долго не верил в приход новой эры электромобильности, делая ставку на двигатели внутреннего сгорания, в производстве которых немцы были в числе мировых лидеров. В итоге, многие электромобили сегодня существуют в основном на бумаге (см. фото). Другая причина - предоставление властями льгот покупателям электромобилей началось в ФРГ лишь недавно.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Перелом с сентября 2018 года?

    Но сентябрь 2018 года может стать поворотным моментом. Прежде всего благодаря презентации электрического внедорожника e-tron. Это первая модель Audi, работающая полностью на электромоторе - и, как признают в самой компании-производителе, ее первая "вызревшая" серийная модель электромобиля. Поставки первым покупателям начнутся уже в конце 2018 года, а зарезервировать машину можно уже сейчас.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    E-tron на троне?

    Презентация Audi e-tron состоялась 17 сентября в США, что можно истолковать как готовность потягаться силами с мировым лидером в производстве элитных электромобилей, американской компанией Tesla. Так, e-tron будет иметь запас хода в 400 км, что сравнимо с Model 3 от Tesla.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Volkswagen пока не впечатляет

    У электромобилей других марок, которые, как и Audi, принадлежат концерну Volkswagen, цифры менее впечатляющие. Так, под брендом Volkswagen концерн сейчас продает клиентам только 2 электрические модели - E-Golf (с начала 2014 года) и E-Up (с конца 2013). Технические характеристики таковы: запас хода у E-Golf - 300 км (и это по старым, менее экологичным нормам), у E-Up - 160 км.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Будущее называется I.D.

    В этом году премьер электромобилей от VW не ожидается. Концерн сейчас перестраивает свой завод в немецком Цвикау, где в 2019 году начнется производство совершенно новой линейки электромобилей под общим брендом I.D. Среди прочего - и изображенного на фото микроавтобуса I.D. Buzz.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Другое будущее под названием EQC

    Пытаются наверстать упущенное и в концерне Daimler. Сайт автопроизводителя, оттенив прошлые эксперименты с электромобильностью, уже вовсю рекламирует новую линейку электромобилей марки Mercedes - EQC. Но в серию первая машина EQC - внедорожник - выйдет в середине 2019 года. Следом за внедорожником компания обещает полную линейку на новой технологии, от компакт-класса до премиум-сегмента.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Smart только электрический

    А вот принадлежащая Daimler марка Smart будет полностью переориентирована на электромобильность. С 2020 года машины Smart будут продаваться во всей Западной Европе только с электрическим двигателем. А в США, Канаде и Норвегии от бензиновых Smart отказались еще 2017 году.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    BMW удивит в 2020 году

    BMW уделяла внимание электромобильности больше других немецких автопроизводителей - так что уже имеет в активе две серийные модели машин с электрическими двигателями: i3 (на фото) и i8. Но с запасом хода в 200 км (i3) и у баварских автопроизводителей есть куда расти - поэтому с 2020 года BMW обещает вывести на рынок новые серийные модели электромобилей.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Porsche нужно еще время

    Миллиарды евро инвестирует сейчас в разработки и другая дочерняя фирма Volkswagen - Porsche. Полностью электрическая модель этого бренда ожидается в 2020 году. Предварительное название модели - Taycan.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Opel ждут перемены

    Поклонники выпускающейся в ФРГ марки Opel могли уже с 2012 года купить электромобиль Ampera. Но на самом деле он производился в США. Поэтому после приобретения компании Opel в 2017 году французским концерном PSA новый владелец объявил о планах по выпуску новых электромобилей: в 2020 году на рынок должна выйти новая Corsa с электрическим приводом, а к 2022 - еще четыре модели электромобилей.

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Стартапы в эру электромобильности

    Перспективы электромобильности увлекли не только гигантов немецкого автопрома, но и небольшие стартапы. Например, ахенская фирма e.GO Mobile AG, созданная всего лишь в 2015 году, уже к концу 2018 года собирается выпустить на рынок свою первую серийную модель e.GO Life (на фото).

  • Немецкие электромобили

    Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

    Почтальон приезжает на электромобиле

    А немецкая почта - Deutsche Post, так и не найдя в 2014 года ни одного автопроизводителя, готового поставить небольшие автофургоны для развоза почты, сама приобрела никому не известную тогда фирму StreetScooter. Фирма прекрасно справилась с заданием, и сейчас по дорогам Германии разъезжает уже более 6 тысяч выпущенных ею желтых электромобилей.

    Автор: Инза Вреде, Павел Лось


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Пекинский автосалон: чайные церемонии из автомобильного будущего

  • Mercedes S-Class

    Новинки автосалона Шанхай-2017

    Праздник по имени Mercedes

    Особенно помпезной на открывшемся 19 апреля автосалоне была презентация немецкого концерна Daimler. В первом квартале 2017 года он стал абсолютным лидером в премиум-сегменте на рынке Китая с долей в 26,6%. На дальнейший успех позволяет надеяться представленный в Шанхае обновленный седан Mercedes S-Class. Внешне он изменился мало, но вот начинка полностью новая и отвечает последнему слову техники.

  • Nio на автосалоне Шанхай-2017

    Новинки автосалона Шанхай-2017

    Китайское наступление

    Впрочем, как говорит эксперт Феринанд Дуденхёфер, "наступает эпоха китайских машин". В Шанхае-2017 это как нельзя лучше олицетворяет производитель электромобилей из КНР Nio. Возникнув всего 2 года назад под именем NextEV, этот стартап планирует соединить технические достижения американской Кремниевой долины с лучшим европейским дизайном - и предложить это потребителю.

  • Geely MPV на автосалоне Шанхай-2017

    Новинки автосалона Шанхай-2017

    Революция в продажах

    А вот китайский производитель машин Geely уже хорошо знаком потребителям по всему миру. Теперь дочернее предприятие компании - Lynk & Co - готовится к выходу в 2018 году на европейский рынок. Бизнес-модель характеризуется отказом от содержания дорогостоящих автосалонов и перемещением продаж в интернет. Для европейцев, привыкших приобретать машины в салонах, это будет революцией!

  • Jaguar i-Pace на автосалоне Шанхай-2017

    Новинки автосалона Шанхай-2017

    Британский ответ

    Пожалуй, главный тренд Шанхая в 2017 году - электромобили, причем все чаще из премиум-сегмента. Например, британский Jaguar i-Pace. Дальность поездки кроссовера без позарядки в 500 км обеспечивает литий-ионный аккумулятор емкостью 90 кВт в час. Это первая машина с электрическим двигателем британского производителя.

  • Volkswagen на автосалоне Шанхай-2017

    Новинки автосалона Шанхай-2017

    Знакомьтесь - I.D. Crozz

    Электрический кроссовер продемонстрировал в Шанхае и Volkswagen. Концепт-кар I.D. Crozz представляет новую линейку моделей немецкого концерна, который провозгласил ориентацию на электрические двигатели своей новой концепцией развития. Серийное производство машины планируется начать в 2020 году.

  • Skoda Vision E на автосалоне Шанхай-2017

    Новинки автосалона Шанхай-2017

    Новый SUV Skoda

    Прототип показала на автосалоне и компания Skoda, входящая в группу компаний Volkswagen. Это первый для Skoda электрический кроссовер Vision E. Он будет оснащаться двумя электромоторами. Запас хода - 500 км, максимальная скорость - 180 км в час.

  • Citroen C5-Aircross на автосалоне Шанхай-2017

    Новинки автосалона Шанхай-2017

    Французская премьера: Citroen C5-Aircross

    Французский производитель PSA-Citroen представил в Шанхае свою самую мощную серийную модель - кроссовер Citroen C5 Aircross. На азиатском рынке он поначалу будет оснащаться двигателем внутреннего сгорания, но уже вскоре последует модель с гибридной силовой установкой. Машина также оснащена инновационной подвеской, обеспечивающей особую плавность хода.

  • Buick Velite 5 на автосалоне Шанхай-2017

    Новинки автосалона Шанхай-2017

    Смена эпох

    SAIC-GM, совместное предприятие американской General Motors и китайского государственного автопроизводителя SAIC, показало первый автомобиль марки Buick с гибридной силовой установкой. Главный меседж компании на презентации в Шанхае - смена нынешнего метода передвижения. Уже сейчас в КНР продается столько же электромобилей, как и во всех прочих странах мира вместе взятых.

    Автор: Клаус Ульрих, Павел Лось


Контекст

Судьба дизельных автомобилей в Германии: наступает решающий момент

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Если электромобиль служебный, ему в ФРГ полагается льгота

Правительство ФРГ предлагает бизнесменам сэкономить на налогах, пересев в автомобили на электрической тяге. Госстимулирование сбыта электромобилей пока не дало желаемых результатов. (03.08.2018)  

Китайцы построят в Германии завод по выпуску батарей для электромобилей

Компания CATL придет с китайской технологией и будет из восточногерманской Тюрингии снабжать европейский автопром. От BMW уже поступил заказ на 1,5 миллиарда евро. (10.07.2018)  

Volkswagen: легенда автопрома с темным прошлым

80 лет назад был заложен фундамент завода Volkswagen - при активной поддержке Гитлера. Но идея создания "народного автомобиля" появилась еще до прихода нацистов к власти. (26.05.2018)  

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

Автоконцерны ФРГ пока отстают от конкурентов в выпуске электромобилей. DW посмотрела имеющиеся модели - и ознакомилась с планами на будущее Volkswagen, Audi, BMW, Daimler, Volkswagen, Opel и Porsche. (19.09.2018)  

Новинки автосалона Шанхай-2017

Мотор-шоу в Шанхае - крупнейший в Азии и один из важнейших в мире смотров автоиндустрии. Шанхай-2017 - это масса новинок, самый технологичный Mercedes за всю историю и тренд к электромобилям.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пекинский автосалон: чайные церемонии из автомобильного будущего  

Женевский автосалон: электромобили, летающие машины и уход от дизеля  

Автосалон в Детройте: электромобиль и двигатели внутреннего сгорания соревнуются за будущее  

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Немецкий автопром стремится наверстать упущенное и догнать конкурентов по выпуску машин с электродвигателями. Осень 2018 года может стать переломным моментом в этой гонке автогигантов.  

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