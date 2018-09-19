Электромобили Made in Germany-2018 (фотогалерея)

Немецкий автопром стремится наверстать упущенное и догнать конкурентов по выпуску машин с электродвигателями. Осень 2018 года может стать переломным моментом в этой гонке автогигантов.
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