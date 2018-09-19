Электромобили Made in Germany-2018 (фотогалерея)

Немецкие электромобили: что можно уже купить и что нас ждет?

Скромная доля электромобилей на рынке Германии

Почти 17 200 электромобилей было продано в Германии в первом полугодии 2018 года - и еще 16 700 машин с гибридным приводом. Это хотя и означает рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51%, но в сравнении с продажами новых бензиновых и дизельных машин составляет лишь 1,8%. Ничтожно мало - по сравнению с почти 40% в Норвегии, являющейся мировым лидером по этому показателю.