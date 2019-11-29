Электромобили 2020: модели и цены на рынке ФРГ (фотогалерея)

Германия стала крупнейшим в Европе и третьим в мире после Китая и США рынком полностью электрических автомобилей. Государственные субсидии их покупателям выросли до 5000-6000 евро.
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