Электромобили в Беларуси: не экзотика, но редкость

По состоянию на 24 июля 2018 года в Минске, согласно официальным данным, зарегистрировано 38 электромобилей. При том, что ежедневно по дорогам белорусской столицы курсирует около миллиона авто.

Впрочем, как пояснили DW в ГАИ ГУВД Мингорисполкома, реально электромобилей больше: разработка порядка их учета предусмотрена недавним указом президента РБ. Указ призван стимулировать использование электромобилей и предусматривает, среди прочего, освобождение владельцев таких машин от дорожного налога с 10 октября 2018 года по 31 декабря 2020-го - а также разрешение устанавливать зарядные станции на землях общего пользования без отчуждения земли.

Но это - в будущем. А до сих пор как электрические в Беларуси регистрировали только те авто, владельцы которых это указывали при постановке на учет в ГАИ.

Электромобили в РБ посчитают, но позже

В целом по Беларуси учет электромобилей пока не ведется, сообщили DW в отделе регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора МВД РБ: тип двигателя транспортного средства в базе данных ГАИ не отражается.

Григорий Саргсян и его Tesla

По оценке Григория Саргсяна - директора минского предприятия "Зона технологий", производящего зарядные станции для электромобилей, а также директора первой и пока единственной белорусской фирмы, официально рекламирующейся как продавец электромобилей - сейчас в Минске более 300 машин с электрическим двигателем. Другой собеседник DW, пожелавший остаться анонимным, отмечает, что некоторые владельцы электромобилей регистрируют их в России, чтобы не афишировать свои доходы.

Кто покупает электромобили в Беларуси и за сколько?

Владельцев электромобилей объединяет интерес к новой технике, желание экономить время и деньги на обслуживание машины, экологические соображения, делится своими наблюдениями Григорий Саргсян. Как он говорит, по социальному статусу, роду занятий, семейному положению и уровню достатка владельцы электромобилей в Беларуси ничем не отличаются от владельцев авто с двигателями внутреннего сгорания.

С учетом таможенных платежей и НДС в Минске можно купить электромобили с пробегом по цене от 15 500 долларов. Новые - от 40-45 тысяч долларов, отмечает Саргсян: "Ввозить электромобили выгоднее из США, это дешевле, чем из Европы. Цены - сопоставимые с ценами авто с ДВС с похожими характеристиками по уровню комфорта и ходовых качеств".

Жительница Сморгони Светлана - педагог, к технике отношения не имеет - купила Ford Focus Electric 3 года назад за 20 500 долларов: "Люди особо не замечают, что езжу на электромобиле. Разве что иногда смеются - беззвучная, подъезжает незаметно. Живу в своем доме, удобно заряжать: включила в розетку и все. По сравнению с пятью предыдущими машинами с ДВС - это космос". Внимания к себе как к владельцу электромобиля Светлана не любит.

В Минске из электромобилей можно купить BMW i3, Ford Focus Electric и Chevrolet Spark EV

Полная противоположность ей - минчанин Андрей Борисов, работает электромонтером в частной фирме: "Я обычный автомобилист, каких в мире много. Но людям интересны электромобили, а мне приятно уделить им внимание. Просят сфотографироваться, проехать. Всем отвечаю с удовольствием - пробуйте, почувствуйте разницу: в поворот вписывается на большой скорости, никаких выхлопов, не капает ни масло, ни солярка. При езде на близкие расстояния про авто с ДВС даже не вспоминаю, хотя в гараже стоит Toyota Tundra".

Андрей Борисов - первый, кто ввез в Беларусь электромобиль для личного пользования. Mitsubishi i-MiEV он купил в США на аукционе за 1750 долларов с поврежденной в результате удара водительской дверью. В Польше нашел дверь за 250 долларов. С учетом всех расходов, включая таможенный сбор, заплатил немногим более 10 000 долларов.

"Купил как игрушку для себя и подарок для дочери, но ей не понравилось, езжу сам, ни разу не пожалел. За 4,5 года эксплуатации менял только резину. Даже колодки еще оригинальные, хотя машина прошла 40 000 км", - делится Андрей. Живет он в своем доме, "машина заряжается от розетки как мобильный телефон. Адрес указал на международной карте зарядных станций. Заезжают изредка иностранцы и белорусы, заряжаются бесплатно".

Мало зарядных станций

На дальние расстояния Борисов ездит на бензиновой машине, "потому, что на территории РБ мало зарядных станций". Саргсян утверждает, что их достаточно, чтобы выехать на электромобиле в Европу. В зависимости от марки машины зарядки хватает на путь от 120 до 500 км. Сейчас в Минске 12 зарядных станций, включая коммерческие, и те, где можно зарядить авто бесплатно - например, у двух гипермаркетов и перед офисом одного из белорусских банков.

Примечательно, что все владельцы электромобилей-собеседники DW оказались жителями частных домов. В Минске пока только одна зарядная станция установлена во дворе многоэтажки по решению товарищества собственников. Для справки: станция на 1 порт производства ЧП "Зона технологий" стоит в пересчете от 650 долларов в зависимости от комплектации.

Григорий Саргсян согласен с оценкой Беларуси как "пока электромобильной пустыни". Но разориться на инвестициях в инфраструктуру для электромобилей он, по образованию инженер по машиностроению, не боится. Для развития производства зарядных станций, которые успешно экспортируются на все континенты, по его словам, он взял небольшой кредит, "остальное - из своего левого кармана, потом из правого". До покупки электромобиля Саргсян занимался логистикой и продажей авто с ДВС, но 4 года назад возникло желание делать то, чем в Беларуси еще никто не занимался. Сам он и его жена ездят на Tesla Model S85, дочь со стажем вождения 3 года - на BMW i3. Сын пока права не получил, но автомобиль будет точно электрический.

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