 Экс-футболиста сборной ФРГ подозревают в распространении детской порнографии | Новости из Германии о Германии | DW | 04.09.2019

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Германия

Экс-футболиста сборной ФРГ подозревают в распространении детской порнографии

Кристоф Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии. Прокуратура Гамбурга подтвердила, что ведет расследование в отношении бывшего игрока сборной ФРГ по футболу. В его доме прошел обыск.

Кристоф Метцельдер

Прокуратура Гамбурга проводит расследование в отношении бывшего игрока сборной ФРГ по футболу Кристофа Метцельдера (Christoph Metzelder) по подозрению в распространении детской порнографии. Информацию, которую изначально распространила онлайн-версия немецкой газеты Bild, в среду, 4 сентября, подтвердила представитель прокуратуры Лидди Эхтеринг (Liddy Oechtering). 

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По словам Эхтеринг, накануне в доме Метцельдера в Дюссельдорфе был произведен обыск. В настоящее время эксперты изучают изъятые при обыске материалы. Расследование поручено гамбургской прокуратуре, поскольку Метцельдер предположительно отправил детскую порнографию по электронной почте женщине из Гамбурга.

Несмотря на уголовное дело, Метцельдер по-прежнему находится на свободе. Прокуратура Гамбурга обещает сообщить дополнительные подробности в течение дня.

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