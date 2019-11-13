 Экс-советница Трампа просит отказаться от теории заговора против Украины | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.11.2019

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Мир

Экс-советница Трампа просит отказаться от теории заговора против Украины

Речь идет о распространявшемся Трампом тезисе о том, что в выборы президента США в 2016 году мог вмешиваться Киев.

Фиона Хилл

Фиона Хилл

Члены Республиканской партии, защищающие президента США Дональда Трампа, должны перестать распространять "вымышленный нарратив", в соответствии с которым Украина, а не Россия вмешивалась в выборы главы американского государства в 2016 году. Уверенность в этом выразила Фиона Хилл, бывший старший директор по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме. Экс-советница Трампа в четверг, 21 ноября, дала показания в рамках процедуры подготовки импичмента президенту в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

Вместе с ней перед законодателями выступил и сотрудник американского посольства в Киеве Дэвид Холмс.

Контекст

Эксперт фонда "Наука и политика" Штеффен Халлинг в интервью DW призвал не переоценивать влияния высказываний Зеленского в разговоре с Трампом на отношения между Украиной и ФРГ. (26.09.2019)

Президент Зеленский в сложной ситуации. Признает, что Трамп давил на него, - испортит отношения с хозяином Белого дома. Не признает - с Байденом, возможно, новым президентом США, пишет Сергей Руденко. (08.11.2019)

По словам Хилл, речь идет о теории заговора и "политически мотивированной лжи", которая служит интересам Кремля. Между тем именно Россия, начиная с 2016 года, "систематически атаковала наши демократические институты", подчеркнула она.

О сервере Демпартии и вмешательстве Киева

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, отбывающий тюремный срок по обвинению за финансовые преступления, ранее утверждал, что сервер Демократического национального комитета (ДНК) был взломан, вероятнее всего, не российскими, а украинскими хакерами.

Кроме того, в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля Трамп спрашивал, не мог ли сервер, использовавшийся ДНК в 2016 году, базироваться в Украине.

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    Автор: Илья Коваль


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